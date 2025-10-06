فرمانده انتظامی مازندران از کشف خودرو تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان عباس آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سردار مفخمی در پایان افزود: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

