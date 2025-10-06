هزار و ۴۲۲ اثر به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز در رشت ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین ولیخانی، عضو کمیته علمی سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز در رشت گفت: هزار و ۴۲۲ اثر به این دبیرخانه ارسال شده است که ۷۳۴ اثر از این تعداد امتیازات اولیه را کسب کرده و در اختیار کمیته علمی قرار گرفته‌اند.

او افزود: کمیته علمی پس از ارزیابی این آثار تعدادی را به عنوان آثار شاخص انتخاب کرده و در روز اجلاس از برگزیدگان آثار شاخص تجلیل می‌شود.

سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه در رشت برگزار می‌شود.

منبع: صداوسیما