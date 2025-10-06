فعالان سوئیسی ناوگان صمود اعلام کردن که در بازداشت رژیم صهیونیستی تحت شرایط غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه نماینده فعالان سوئیسی ناوگان صمود گفت که ۹ عضو ناوگان کمک‌رسانی غزه روز یکشنبه پس از اخراج توسط اسرائیل به سوئیس بازگشتند و برخی از آنها اعلام کردند که در بازداشت در آنجا تحت شرایط غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

نوزده شهروند سوئیسی از جمله رمی پاگانی، شهردار سابق ژنو سوار بر قایق‌هایی در ناوگان ده‌ها کشتی بودند که سعی در رساندن کمک به غزه تحت محاصره اسرائیل داشتند.

به گفته گروه ناوگان امواج آزادی، آنها روز چهارشنبه توسط نیرو‌های اسرائیلی که ناوگان را در دریا متوقف کردند، دستگیر و به زندان کتزیوت اسرائیل منتقل شدند. نه نفر از اعضای این گروه بعدازظهر یکشنبه به ژنو بازگشتند.

در بیانیه‌ای از سوی این گروه آمده است: «شرکت‌کنندگان شرایط غیرانسانی بازداشت و رفتار تحقیرآمیز و توهین‌آمیزی را که هنگام دستگیری و حبس متحمل شدند، محکوم کردند.»

اسرائیل روز یکشنبه ادعا کرد که حقوق قانونی فعالان «کاملاً رعایت می‌شود»، هیچ نیروی فیزیکی استفاده نشده و به همه بازداشت‌شدگان دسترسی به آب، غذا و سرویس بهداشتی داده شده است.

در این بیانیه اضافه شده است که بازداشت‌شدگان از شرایط محرومیت از خواب، کمبود آب و غذا و همچنین ضرب و شتم، لگد زدن و حبس شدن در قفس خبر داده‌اند.

امواج آزادی اعلام کرد که «عمیقا نگران» ده شهروند سوئیسی است که همچنان در بازداشت اسرائیل هستند. روز یکشنبه، سفارت سوئیس در تل‌آویو از ده شهروند سوئیسی در زندان بازدید کرد تا حمایت کنسولی را ارائه دهد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به شرایط، همه آنها در سلامت نسبی هستند.» و افزود که تمام تلاش خود را برای اطمینان از بازگشت سریع آنها انجام می‌دهد.

امواج آزادی اعلام کرد که برخی از آنها دست به اعتصاب غذا زده‌اند و به نظر می‌رسد که ضعیف شده‌اند.

صد‌ها فعال دیگر از جمله گرتا تونبرگ، فعال سوئدی، نیز در آخرین تلاش فعالان برای به چالش کشیدن محاصره دریایی غزه توسط اسرائیل، جایی که از زمان حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ درگیر جنگ بوده است، بازداشت شدند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ناوگان آزادی ، جنگ غزه
