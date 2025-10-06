باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران در یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی آسیا در احمدآباد هندوستان پس از پیروزی ۱۴-۹ مقابل چین، برد ۲۲-۱۰در برابر هنگکنگ، صبح امروز در سومین بازی مرحله گروهی مقابل ازبکستان نیز پیروز شد و این تیم را با نتیجه ۲۸-۷ شکست داد.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ایران، چین، هنگکنگ و ازبکستان در گروه A حضور دارند و تیمهای ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B رقابت میکنند.
تیم ملی واترپلو کشورمان در مرحله یکچهارم نهایی روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت ۱۲ به مصاف تیم چهارم گروه B میرود.
ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:
حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلیپور، مهدی برزگری، امید آقاییکریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایرانپور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدانخواه، مهراب گلستانیراد، عرفان صدرنیا
کادر فنی و سرپرستی:
سرپرست: سیروس طاهریان – مدیر فنی: دایان میلاکوویچ – سرمربی: مهدی پنامتاش – مربی: امیرهوشنگ همراهی – آنالیزور: علیرضا شادپی – روانشناس: دکتر صابر مهری – ماساژور: حامد طاعی