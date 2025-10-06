فرماندار اردبیل گفت: کودکان کار و خیابانی در شهرستان اردبیل ساماندهی و توانمند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه ساماندهی کودکان کار وخیابانی گفت:با راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار وخیابانی اقدامات خوبی در ساماندهی و توانمند سازی این کودکان انجام شده که همت متولیان این مجموعه قابل قدردانی است.

او افزود:با اجرای برنامه‌های هدفمند این مرکز توانسته در ساماندهی کودکان کار وخیابانی شهر اردبیل قدم‌های خوبی بردارد و اردبیل دراین راستا می‌تواند به عنوان پایلوت در کشور باشد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد:دستگاه‌های اجرایی هم از جمله فنی حرفه‌ای و اداره کل ورزش وجوانان هم باید حمایت‌های لازم وعملی را ازاین مرکز داشته باشند و شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی وارائه تجهیزات ورزشی وفضا‌های ورزشی برای این کودکان ساماندهی شده را فراهم کنند.

قلندری گفت:در راستای حمایت ازکودکان کار وخیابانی واشتغال آنها و این مرکز می‌توانیم شرایط راه اندازی مراکز اشتغالزا از جمله نانوایی چند منظوره را فراهم کنیم.

او بر پوشش خبری واطلاع رسانی اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی کودکان کار وخیابانی تاکید کرد گفت:نقش صداوسیما، خبرنگاران وفضای مجازی دراین راستا تاثیر گذار است.