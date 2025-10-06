دولت دانمارک اعلام کرد که برای ممانعت از تامین مالی جنگ در اوکراین، نظارت بر نفتکش‌هایی را که از آب‌های این کشور عبور می‌کنند، تشدید خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نظارت بر نفتکش‌های عبوری از آب‌های خود را برای رصد ناوگان سایه روسیه تشدید خواهد کرد» و تاکید نمود که «تمرکز ویژه‌ای بر کشتی‌های قدیمی خواهد داشت که اغلب در این ناوگان استفاده می‌شوند.»

از سوی دیگر، مورتن بودسکوف، وزیر تجارت دانمارک در بیانیه‌ای ادعا کرد که «ما باید ماشین جنگی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را متوقف کنیم و برای دستیابی به این هدف از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد.»

در همین راستا، این اعلامیه پس از آن صادر شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه در اجلاس سران «کپنهاگ»، خواستار توقیف نفتکش‌ها شد. این درخواست به دنبال تحقیقاتی انجام گرفت که دادستانی فرانسه در شمال غرب این کشور درباره یک کشتی که در ارائه مدارک هویتی و پرچم خود ناموفق بود و از تبعیت از درخواست‌های نیروی دریایی امتناع کرد، انجام داد.

شایان ذکر است که پیش از این، آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا صد‌ها نفتکش را که متهم به کمک به روسیه برای صادرات نفت جهت تامین مالی جنگ اوکراین بودند، تحریم کرده بودند.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
