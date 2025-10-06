باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به رعایت اصول علمی در برداشت میوه و تعجیل در برداشت میوه های رسیده و انتقال به انبارهای مطمئن اقدام کنند.

به گفته وی، دامداران و عشایر از چرای دام و رفت و آمد در مناطق مرتفع به علت وزش باد شدید اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران در واحدهای گلخانه و سالن های پرورش تنظیم دما، رطوبت، تهویه گلخانه و سالن های‌پرورش را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به بازار انبار، سردخانه و مکان های مسقف ناشی از نوسانات دما بیان کرد: کشاورزان نسبت به مصرف کود سرک برای محصولات صیفی اقدام کنند.

وی با اشاره به انجام عملیات جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده در کلیه باغات میوه گفت: کشاورزان جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی، برداشت مزارع ذرت که به مرحله خمیری رسیدند، در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی، طی ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی نقاط سواحل دریای خزر رشد ابرهای همرفتی و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. یکشنبه در منطقه زابل وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.



