کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود که هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به رعایت اصول علمی در برداشت میوه و تعجیل در برداشت میوه های رسیده و انتقال به انبارهای مطمئن اقدام کنند.

به گفته وی، دامداران و عشایر از چرای دام و رفت و آمد در مناطق مرتفع به علت وزش باد شدید اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران در واحدهای گلخانه و سالن های پرورش تنظیم دما، رطوبت، تهویه گلخانه و  سالن های‌پرورش را در دستور کار قرار دهند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به بازار انبار، سردخانه و مکان های مسقف ناشی از نوسانات دما بیان کرد: کشاورزان نسبت به مصرف کود سرک برای محصولات صیفی اقدام کنند.

وی با اشاره به انجام عملیات جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده در کلیه باغات میوه  گفت: کشاورزان جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی، برداشت مزارع ذرت که به مرحله خمیری رسیدند، در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی، طی ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی نقاط سواحل دریای خزر رشد ابرهای همرفتی و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. یکشنبه در منطقه زابل وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
ضرورت جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
آخرین اخبار
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری