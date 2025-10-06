باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مقدم نیا مدیر بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین از اجرای مرحله دوم پویش مداد نارنجی در شهرستان البرز خبر داد و گفت: در این مرحله، مدارس مناطق محروم استان از جمله الوند، مهرگان، زیباشهر، شریف‌آباد و سفیده‌کش، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و خانواده‌های نیازمند، برای دریافت بسته‌های تحصیلی به سالن ورزشی الوند دعوت شدند.

مقدم نیا افزود: در مجموع، ۱۶۰ بسته تحصیلی شامل کیف، جامدادی، دفتر و مداد و خودکار و غلط گیر و خط کش و قمقمه و سایر ملزومات آموزشی به دانش‌آموزان اهدا شد.

وی اضافه کرد: ارزش تقریبی هر بسته یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

منبع: صدا و سیما