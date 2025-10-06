تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با سردار رادان بر لزوم تقویت بنیه انتظامی کشور تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح دیدار امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) اعضای این کمیسیون با سردار رادان گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی با حضور در فرماندهی کل انتظامی با سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور و سایر فرماندهان انتظامی کشور دیدار کردیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: سردار رادان در این برنامه گزارشی از فعالیت‌های فراجا در سال‌های اخیر به اعضای کمیسیون ارائه دادند و تاکید کردند که افق و چشم‌انداز فرماندهی انتظامی برای تحول پلیس در تراز انقلاب اسلامی در یک مسیر علمی و براساس تهدید‌های آینده قرار گرفت.

این نماینده مجلس بیان کرد: تعداد دیگری از فرماندهان هم ازجمله فرمانده مرزبانی گزارشی از حوزه ماموریتی خود ارائه کردند. رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این برنامه از خدمات، زحمات و ایثارگری‌های فراجا تجلیل کردند و از عموم کارکنان نیروی انتظامی تشکر کردند و بر لزوم تقویت نیروی انتظامی و لزوم تقویت بنیه انتظامی کشور تاکید کردند و بر مسائلی مثل انسداد و هوشمندسازی مرز، مسکن و خانه سازمانی برای کارکنان پلیس و رسیدگی به معیشت آنها و بر اجرای بی‌کم و کاست قانون تاکید کردند.

 کمیسیون امنیت ملی در سیاست خارجی مجلس در پایان این برنامه با اهدای لوحی از خانواده شهید لطفی جانشین اطلاعات نیروی انتظامی که از شهدای جنگ ۱۲ روزه بودند تجلیل و تقدیر کردند همین‌طور کمیسیون با اهدای لوحی به سردار رادان فرماندهی کل انتظامی کشور از خدمات و زحمات وی و کارکنان فداکار فرماندهی انتظامی تجلیل کردند.

