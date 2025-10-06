تیم فوتبال استقلال تهران با اینکه توانست از نظر آماری عملکرد بهتری نسبت به چادرملو داشته باشد، اما نتوانست سه امتیاز را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال و چادرملو شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه باعث شد استقلال با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول باقی بماند و چادرملو با ۸ امتیاز بالاتر از پرسپولیس در رده ششم ایستاد. بدین ترتیب هر دو تیم از رسیدن به صدر جدول بازماندند.

استقلال در این دیدار مالکیت ۵۸.۲ درصدی توپ را در اختیار داشت و توانست ۱۴ بار دروازه چادرملو را تهدید کند که ۴ شوت آن در چارچوب بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در طول بازی ۴۰۴ پاس ارسال کردند و با دقت پاس ۷۲.۳ درصد، برتری نسبی در بازیسازی را به نمایش گذاشتند. با این حال، نبرد‌های فیزیکی نزدیک بود و استقلال در ۴۸.۶ درصد از این نبرد‌ها پیروز شد.

چادرملو با وجود مالکیت کمتر توپ (۴۱.۸ درصد)، نمایش منظم و مقاومی ارائه داد. این تیم ۹ بار دروازه استقلال را تهدید کرد که ۴ مورد آن در چارچوب بود و در نهایت موفق به ثبت یک گل ارزشمند شد. شاگردان کادر فنی چادرملو در جریان بازی ۲۵۷ پاس ارسال کردند و با دقت پاس ۶۰.۳ درصد، نشان دادند با وجود اختلاف فنی، توانایی ایجاد موقعیت و نبرد‌های فیزیکی را دارند. این تیم در ۵۱.۴ درصد از نبرد‌ها برنده میدان بود.

در نهایت، استقلال با وجود برتری در مالکیت و تعداد موقعیت‌ها، نتوانست سه امتیاز را از زمین حریف کسب کند و چادرملو با یک نمایش منسجم و دفاعی موفق شد یک امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورد تا جایگاه خود را در نیمه بالای جدول تثبیت کند.