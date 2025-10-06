تیم فوتبال استقلال تهران با اینکه توانست از نظر آماری عملکرد بهتری نسبت به چادرملو داشته باشد، اما نتوانست سه امتیاز را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال و چادرملو شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه باعث شد استقلال با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول باقی بماند و چادرملو با ۸ امتیاز بالاتر از پرسپولیس در رده ششم ایستاد. بدین ترتیب هر دو تیم از رسیدن به صدر جدول بازماندند.

استقلال در این دیدار مالکیت ۵۸.۲ درصدی توپ را در اختیار داشت و توانست ۱۴ بار دروازه چادرملو را تهدید کند که ۴ شوت آن در چارچوب بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در طول بازی ۴۰۴ پاس ارسال کردند و با دقت پاس ۷۲.۳ درصد، برتری نسبی در بازیسازی را به نمایش گذاشتند. با این حال، نبرد‌های فیزیکی نزدیک بود و استقلال در ۴۸.۶ درصد از این نبرد‌ها پیروز شد.

چادرملو با وجود مالکیت کمتر توپ (۴۱.۸ درصد)، نمایش منظم و مقاومی ارائه داد. این تیم ۹ بار دروازه استقلال را تهدید کرد که ۴ مورد آن در چارچوب بود و در نهایت موفق به ثبت یک گل ارزشمند شد. شاگردان کادر فنی چادرملو در جریان بازی ۲۵۷ پاس ارسال کردند و با دقت پاس ۶۰.۳ درصد، نشان دادند با وجود اختلاف فنی، توانایی ایجاد موقعیت و نبرد‌های فیزیکی را دارند. این تیم در ۵۱.۴ درصد از نبرد‌ها برنده میدان بود.

در نهایت، استقلال با وجود برتری در مالکیت و تعداد موقعیت‌ها، نتوانست سه امتیاز را از زمین حریف کسب کند و چادرملو با یک نمایش منسجم و دفاعی موفق شد یک امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورد تا جایگاه خود را در نیمه بالای جدول تثبیت کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
سید صالحی:
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
سخنگوی فراکسیون ورزش مطرح کرد؛
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
پایان محرومیت ساپینتو
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
پایان محرومیت ساپینتو
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند در آزمون جهانی
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
آخرین اخبار
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان
پایان محرومیت ساپینتو
اهدای ۲ قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال برای احداث کمپ توسط وزارت ورزش
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
سومین برد گلادیاتور‌ها در بوندسلیگا با حضور یخچالی
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند در آزمون جهانی
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
ناپولی ۲-۱ جنوا/ هویلون صدر را به کونته هدیه داد
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
پایان کار ایران در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟