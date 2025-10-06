باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرو برگزاری نشست فوقالعاده کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با موضوع تأمین کالاهای اساسی، نامهای برای معاون اول ارسال کرد و با استناد به مسائل مطرح شده در این نشست، رفع مشکلات و رسیدگی به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در حوزه تأمین کالاهای اساسی را خواستار شد.
مهمترین محور نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بحث رفع مشکلات تأمین نهادههای دام و طیور بود. به دلیل معوقات ارزی بانک مرکزی در ۹ ماه گذشته به بخش خصوصی، واردکنندگان کالا باوجود تحویل محمولهها به دولت، هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشدهاند و این مسئله موجب بروز کمبود حدی نقدینگی در میان فعالان این حوزه شده است.
در این نشست با اشاره به اینکه توقف پرداختهای ارزی توسط بانکهای عامل بنا به تصمیم بانک مرکزی، مشکلات متعددی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است، تأکید شده که برای جلوگیری از توقف فعالیت زنجیره تأمین نهادههای اساسی چند اقدام انجام شود:
۱- تخصیص و پرداخت ارز به واردکنندگان فعال در تأمین نهادهها در اسرع وقت انجام شود.
۲- در صورت تداوم محدودیتهای ارزی، تسهیلات جایگزین معادل یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی پیشبینی شود بهطوریکه به شرکتهای مذکور تا سقف ۵ میلیون یورو قرض داده شود و بهمحض تخصیص ارز به شرکتها، تسهیلات اعطایی به صندوق توسعه ملی برگردانده شود.
۳- هماهنگی میان وزارتخانههای متولی (جهاد کشاورزی، صمت اقتصاد و بانک مرکزی) برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین برقرار شود.
پیرو ارسال این نامه برای معاون اول رئیسجمهوری، محمدرضا عارف در پینوشت نامه خطاب به پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، مدنی زاده، وزیر اقتصاد، نوری، وزیر جهاد کشاورزی، اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرزین رئیسکل بانک مرکزی، دستور داد: با توجه به ضرورت تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، با فوریت اقدامات لازم انجام شود.
منبع: اتاق ایران