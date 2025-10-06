باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در بیست‌ودومین نشست شورای راهبردی وزارتخانه که روز دوشنبه ۱۴ مهر در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد، درباره تشکیل ساختار جدید دولت در حوزه تعامل با ایرانیان خارج از کشور گفت: دولت با نگاهی جامع و آینده‌نگر ساختاری متشکل از چهار کمیسیون اصلی، آموزش، سیاسی، گردشگری، ایران‌شناسی و کمیسیون دیگری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را ایجاد کرده است. این ساختار با تصویب دولت و مشارکت نهاد‌های ذی‌ربط، مأموریت دارد ارتباطی پایدار، هدفمند و سازمان‌یافته میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور برقرار کند.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور یکی از سرمایه‌های عظیم ملی هستند. براساس برآورد‌ها بین هفت تا ۹ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما متأسفانه تاکنون نظام آماری دقیق و سیاست‌های منسجم برای ارتباط پایدار با آنان وجود نداشته، این در حالیست که بسیاری از آنان از نخبگان علمی، فرهنگی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند و ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه ملی دارند.

صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه باید نگاه به ایرانیان خارج از کشور از رویکرد احساسی به رویکرد علمی و برنامه‌محور تغییر یابد و بر گردش دانش و هویت ایرانیان خارج از کشور تمرکز کنیم، ادامه داد: هدف ما حفظ و تداوم ارتباط فرهنگی، عاطفی و ملی است. هر ایرانی در هر نقطه از جهان بخشی از هویت ایرانی است و ما باید این پیوند را تقویت و ساختار‌هایی را ایجاد کنیم که ایرانیان خارج از کشور بتوانند در مسیر اعتلای نام ایران در جهان نقش‌آفرینی کنند.

وی با توجه حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط از این رویکرد، گفت: اکنون نگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به موضوع ایرانیان خارج از کشور مثبت است و همکاری مؤثری در این زمینه وجود دارد.

آیین‌های اصیل ایرانی باید باز تولید شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره جشن‌های ملی و ظرفیت‌های فرهنگی ایران نیز اذعان داشت: احیای آیین‌های اصیل ایرانی همچون مهرگان، نماد استمرار فرهنگ ایرانی است. این آیین‌ها باید به زبان روز بازتولید و در سطح جهانی معرفی شوند تا نقش پیوند دهنده میان ایرانیان داخل و خارج از کشور ایفا کنند.

صالحی امیری درباره پروژه‌های در دست احداث نیز گفت: پروژه بزرگ مجموعه فرهنگی شمس و مولانا در خوی، تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با تخصیص اعتبارات لازم، پیش‌بینی می‌شود تا مهر سال آینده و هم‌زمان با بزرگداشت شمس و مولانا افتتاح شود. این مجموعه یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری زیارتی و فرهنگی منطقه خواهد بود.

وی تأکید کرد: در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید چند اقدام راهبردی بزرگ را آغاز کنیم که مهم‌ترین آن شکل‌دهی ارتباط پایدار و اعتماد محور با ایرانیان خارج از کشور است. دولت مصمم است با بیشترین انعطاف، این ارتباط را تقویت کند و براساس سیاست پزشکیان، هر ایرانی باید احساس کند ایران خانه اوست، در هر کجای جهان که باشد.

صنایع‌دستی، ظرفیت بی‌بدیل در اقتصاد فرهنگی کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: صنایع‌دستی از جایگاهی ممتاز در میان ظرفیت‌های ملی برخوردار است؛ هنری که هم ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران دارد و هم می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری ایفا کند.

صالحی امیری افزود: در شرایطی که کشور به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی حرکت می‌کند، توجه به صنایع‌دستی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی ضرورتی راهبردی است. این حوزه با تکیه بر مهارت، هنر و خلاقیت ایرانی، می‌تواند سهم مهمی در رشد تولید ملی و توسعه صادرات فرهنگی کشور داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و بازاریابی در پویایی این بخش گفت: توانمندسازی هنرمندان، آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت تولید و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی، از محور‌های اصلی برنامه وزارتخانه در سالجاری است. همچنین با تسهیل فرایند‌های گمرکی و کدگذاری محصولات صنایع‌دستی مسیر صادرات هنرمندان ایرانی هموارتر شده است.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: فرش دستباف ایرانی، سفال، خاتم، منبت و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی نه‌تنها جلوه‌ای از هنر ایرانی بلکه ظرفیت‌هایی بزرگ برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در عرصه جهانی است. ما با نگاه توسعه‌محور، به دنبال آن هستیم که صادرات این محصولات افزایش یابد و سهم صنایع‌دستی در تولید ناخالص ملی تقویت شود.

وی تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مالی و آموزشی و حضور فعال‌تر در بازار‌های جهانی، می‌توان آینده‌ای روشن برای صنایع‌دستی ایران رقم زد. این صنعت، شناسنامه فرهنگی و حمایت از آن یعنی پاسداشت هویت ملی و سرمایه انسانی ایرانی است.