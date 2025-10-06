به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید ولایی، انقلابی، دشمن‌شناس و بصیر باشد، گفت: نیروی انتظامی با روحیه ایثار و جهاد، ستون مستحکم امنیت ملی و پناهگاه آرامش مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید بنی‌اسدی روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به کارکنان، سربازان ولایت، خانواده‌های آنان و خانواده شهدا و جانبازان، اظهار کرد: امنیت، پایه و زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تمامیت ارضی، توسعه اقتصادی، صیانت از حقوق بشر، ثبات اجتماعی و پیشگیری از جرایم دارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه منطقه‌ای، افزود: نیروهای انتظامی استان هرمزگان در بخش‌های مرزبانی، پلیس راه، راهور، یگان ویژه و سایر واحدها با تمام توان برای تأمین امنیت و ساماندهی امور مردم تلاش می‌کنند.

بنی‌اسدی پلیس تراز انقلاب اسلامی را «مکتبی، ولایی، انقلابی، دشمن‌شناس و زمان‌شناس» معرفی کرد و گفت: چنین پلیسی باید با روحیه ایثار، جهاد، توکل به خدا و توسل به اهل بیت(ع) به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم باشد. وی ادامه داد: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا موظف است سطح دینی، اعتقادی، فرهنگی و بصیرتی کارکنان نیروهای مسلح را ارتقا دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی این سازمان، گفت: اعزام کارکنان و خانواده‌ها به مشهد مقدس و قم، برگزاری دوره‌های مربیگری قرآن، ترویج نهج البلاغه، آزمون‌های حفظ قرآن کریم، محافل انس با قرآن، مراسم اعتکاف، جشن تکلیف فرزندان و اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی، بخشی از این اقدامات است.

وی همچنین با بیان دستاوردهای «جنگ ۱۲ روزه»، نقش مردم بصیر و نیروهای مسلح را در شکست عملیات روانی دشمن بسیار مهم دانست و افزود: حضور گسترده مردم، حمایت از نیروهای نظامی و عدم توجه به شایعات دشمن، موجب تقویت وحدت ملی، حفظ آرامش، افزایش تجارب نظامی و تعمیق روحیه مقاومت شد.

بنی‌اسدی نقش رسانه‌ها را در خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن حیاتی دانست و گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام، آموزش قوانین و حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ تعامل اجتماعی و انعکاس مجاهدت‌های پلیس، می‌توانند بستر امنیت روانی جامعه را تقویت کنند.

وی در پایان از همراهی مردم استان هرمزگان با نیروی انتظامی قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که پلیس تراز انقلاب اسلامی همواره حافظ امنیت و آرامش مردم باشد.