رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید ولایی، انقلابی، دشمن‌شناس و بصیر باشد، گفت: نیروی انتظامی با روحیه ایثار و جهاد، ستون مستحکم امنیت ملی و پناهگاه آرامش مردم است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید ولایی، انقلابی، دشمن‌شناس و بصیر باشد، گفت: نیروی انتظامی با روحیه ایثار و جهاد، ستون مستحکم امنیت ملی و پناهگاه آرامش مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین  مجید بنی‌اسدی روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به کارکنان، سربازان ولایت، خانواده‌های آنان و خانواده شهدا و جانبازان، اظهار کرد: امنیت، پایه و زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تمامیت ارضی، توسعه اقتصادی، صیانت از حقوق بشر، ثبات اجتماعی و پیشگیری از جرایم دارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه منطقه‌ای، افزود: نیروهای انتظامی استان هرمزگان در بخش‌های مرزبانی، پلیس راه، راهور، یگان ویژه و سایر واحدها با تمام توان برای تأمین امنیت و ساماندهی امور مردم تلاش می‌کنند.

بنی‌اسدی پلیس تراز انقلاب اسلامی را «مکتبی، ولایی، انقلابی، دشمن‌شناس و زمان‌شناس» معرفی کرد و گفت: چنین پلیسی باید با روحیه ایثار، جهاد، توکل به خدا و توسل به اهل بیت(ع) به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم باشد. وی ادامه داد: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا موظف است سطح دینی، اعتقادی، فرهنگی و بصیرتی کارکنان نیروهای مسلح را ارتقا دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی این سازمان، گفت: اعزام کارکنان و خانواده‌ها به مشهد مقدس و قم، برگزاری دوره‌های مربیگری قرآن، ترویج نهج البلاغه، آزمون‌های حفظ قرآن کریم، محافل انس با قرآن، مراسم اعتکاف، جشن تکلیف فرزندان و اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی، بخشی از این اقدامات است.

وی همچنین با بیان دستاوردهای «جنگ ۱۲ روزه»، نقش مردم بصیر و نیروهای مسلح را در شکست عملیات روانی دشمن بسیار مهم دانست و افزود: حضور گسترده مردم، حمایت از نیروهای نظامی و عدم توجه به شایعات دشمن، موجب تقویت وحدت ملی، حفظ آرامش، افزایش تجارب نظامی و تعمیق روحیه مقاومت شد.

بنی‌اسدی نقش رسانه‌ها را در خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن حیاتی دانست و گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام، آموزش قوانین و حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ تعامل اجتماعی و انعکاس مجاهدت‌های پلیس، می‌توانند بستر امنیت روانی جامعه را تقویت کنند.

وی در پایان از همراهی مردم استان هرمزگان با نیروی انتظامی قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که پلیس تراز انقلاب اسلامی همواره حافظ امنیت و آرامش مردم باشد.

برچسب ها: فرماندهی انتظامی ، هرمزگان ، عقیدتی سیاسی
خبرهای مرتبط
کشف ۳۴۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در هرمزگان
جذب ۶۷۰ فرهیخته در سطح انتظامی خراسان جنوبی
کرمانشاه؛
تخلفات در نیروی انتظامی کمتر از یک درصد است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از کارخانجات شناورسازی ارتش
پلیس ولایی و دشمن‌ستیز؛ ستون مستحکم امنیت ملی
آخرین اخبار
پلیس ولایی و دشمن‌ستیز؛ ستون مستحکم امنیت ملی
بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از کارخانجات شناورسازی ارتش
تقسیم میزبانی مسابقات پارالمپیک میان شهرستان‌های هرمزگان
خلیج فارس میدان خودنمایی آمریکا ‌نیست/ اجازه عرض‌اندام به دشمنان ‌نمی‌دهیم‌
برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش بازداشت شدند