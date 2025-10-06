رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: اغلب اسکان‌های کارگری در شهر جدید، اما ناایمن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی در صد و نوزدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با محوریت منطقه ۱۴ شهر تهران اظهار کرد: امروز دور دوم جلسات شهر ایمن ما به پایان رسید؛ ما از موضوع سیاست گذاری در شورا به اجرا رسیده‌ایم. یکی از موضوعات مهم سازمان‌های شهرداری را در کنار هم قرار دادیم تا هم افزایی شود و همکاری‌های خوبی هم صورت گرفته، اما در هر صورت نیاز به همکاری بیشتری است.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی قبلا در مواجهه با ساختمان‌های بحرانی به اخطار اکتفا می‌کرد؛ شهرداری در گذشته مالکان را ملزم به ایمن سازی نمی‌کرد، اما امروز باتوجه به اقداماتی که انجام شد، نیمی از آمار ساختمان‌های بحرانی کاهش پیدا کرد. 

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ایمنی بازار گل شهید محلاتی گفت: در خصوص ایمنی بازار گل محلاتی عقب ماندگی داریم و نیازمند پیگیری ویژه هستیم، اما شدنی است. 

وی با اشاره به وضعیت اسکان‌های کارگری در پایتخت اظهار کرد: اغلب اسکان‌های کارگری در شهر جدید، اما ناایمن هستند و این به دلیل عدم نظارت کافی است؛ نظارت‌ها بر اسکان‌های کارگری باید مستمر باشد و همه موارد ایمنی آن رعایت شود. 

بابایی با اشاره به لزوم توجه به مساله آموزش در حوزه ایمنی خاطرنشان کرد: از پتانسیل‌های مردمی مثل گروه دوام به صورت ویژه استفاده شود. 

وی در پایان به وضعیت ناایمنی ورزشگاه تختی اشاره کرد و گفت: رفع موارد ناایمنی و مشکلات این ورزشگاه حائز اهمیت است و شهرداری منطقه به سرعت اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

