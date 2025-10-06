باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدعلی جهانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: موضوع جمعیت و جوانی ایران از مباحث کلان و راهبردی کشور است و وزارت بهداشت در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در این حوزه انجام داده است.

او افزود: در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی بابل از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد بهره گرفته و در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ «مرکز نَفَس» (نجات فرزندان سقط) را در مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری بابل راه‌اندازی کرد.

دکتر محمدعلی جهانی گفت: رویکرد این مرکز، فرهنگ‌سازی و ارائه مشاوره تخصصی به خانواده‌هایی است که به دلایل مختلف تصمیم به سقط ارادی جنین دارند. این خدمات با مشارکت معاونت بهداشتی، معاونت درمان دانشگاه، بسیج جامعه پزشکی و خیرین سلامت ارائه می‌شود.

او افزود: فعالیت‌های مرکز نَفَس تاکنون منجر به نجات ۱۵ نوزاد شده است و این موفقیت حاصل حمایت‌های همه‌جانبه بهداشتی، درمانی و معیشتی از مادران باردار در معرض سقط بوده است.

دکتر محمدعلی جهانی با اشاره به آدرس این مرکز، گفت: مرکز نَفَس در بابل، کمربندی شرقی، بوستان ۱۷، مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری مستقر است و همشهریان می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۹۰۱۰۳۱۳۰۲۲ با کارشناسان این مرکز در ارتباط باشند.

او افزود: از خیرین نیک‌اندیش دعوت می‌کنیم با حمایت‌های مادی و معنوی خود در کنار این حرکت انسانی قرار گیرند؛ چراکه هر دست یاری‌گر می‌تواند نوری بر جان نوزادی بیفروزد و نامی ماندگار در دفتر نجات زندگی بر جای گذارد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی بابل