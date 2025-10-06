ستاره سابق چلسی با تمجید از عملکرد لامینه یامال گفت عملکرد این ستاره اسپانیایی «باورنکردنی» است. او عثمان دمبله را شایسته توپ طلا خواند و پنج بازیکن برتر کنونی آبی‌های لندن را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادن هازارد، ستاره سابق تیم ملی بلژیک، درباره برتری عثمان دمبله، مهاجم پاری‌سن‌ژرمن، در رای‌گیری توپ طلای ۲۰۲۵ اظهار نظر کرد و گفت: برای دمبله خوشحالم. او شایسته بردن توپ طلا بود ولی کاری که یامال در این سن و سال انجام می‌دهد واقعا باورنکردنی است. کسی را نمی‌شناسم که قبل از ۱۸سالگی به این موفقیت رسیده باشد؛ شاید به جز مسی. وقتی یامال را می‌بینید احساس می‌کنید ۵۰۰ بازی انجام داده و یک بازیکن بالغ ۲۸ساله است.

دمبله فصل قبل به پاری‌سن‌ژرمن کمک کرد تا پنج جام را به دست آورد: لیگ یک، جام حذفی و سوپرجام فرانسه، لیگ قهرمانان و سوپرجام اروپا. این بازیکن ۲۸ساله فرانسوی فصل گذشته در ۵۳ بازی برای پاریسی‌ها ۳۵ گل به ثمر رساند و ۱۶ پاس گل داد.

پنج بازیکن برتر چلسی

چلسی در حال حاضر پر از بازیکنان جوان با استعداد است. به همین خاطر بسیاری‌ها دوست دارند بدانند ستاره سابق چلسی کدام پنج بازیکن برتر را از این تیم انتخاب خواهد کرد. در واقع انتخاب ادن هازارد برای تیم پنج نفره چلسی بسیار جذاب است.

وقتی از هازارد خواسته شد تیم پنج‌نفره منتخبش را از بازیکنان فعلی چلسی انتخاب کند، گفت: من مویسس کایسدو، کول پالمر، ریس جیمز. مارک کوکوریا و لیام دلاپ، مهاجم جدید، را انتخاب می‌کنم.

هازارد در ۳۵۲ بازی برای چلسی ۱۱۰ گل به ثمر رساند و ۹۲ پاس گل داد. او شش جام بزرگ را نیز با آبی‌های لندن به دست آورد. خیلی‌ها پالمر، ستاره فعلی چلسی، را با هازارد مقایسه می‌کنند. اگر چه دو فصل اول پالمر با آبی‌ها خیلی خوب بود، اما او هنوز راه درازی در پیش دارد تا به هازارد برسد.

هازارد پس از چلسی راهی رئال مادرید شد ولی در این تیم اسپانیایی هرگز موفق نبود و به طور کامل به حاشیه رفت و فوتبالش به پایان رسید.

