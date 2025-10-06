هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی استان و جاده‌های مواصلاتی هشدار سطح زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.  

او افزود: پدیده غالب در این ایام، غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان و افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های غربی و شمالی استان خواهد بود.  

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی نیز مورد انتظار است.  

به گفته سبزه زاری، دما تا پایان هفته با شیب ملایمی روند کاهشی خواهد داشت.

او  با بیان اینکه در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۴.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند، ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۸ درجه و کمینه دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین هشدار سطح زرد نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخر وقت دوشنبه تا اواسط وقت جمعه در مناطق جنوبی استان و جاده‌های مواصلاتی صادر کرد.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان 

