نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه کمتر از یک روز پس از معرفی کابینه خود استعفای دولت را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه کمتر از یک روز پس از معرفی کابینه خود استعفای دولت خود را ارائه داد، پس از آنکه انتخاب وزرای او باعث بهت و حیرت متحدان و مخالفان ائتلاف حاکم شد که حمایت آنها برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ ضروری است.

در اینجا برخی از واکنش‌ها به استعفای لکورنو آمده است:

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی» به تلویزیون BFM گفت: «من از رئیس جمهور می‌خواهم که مجلس ملی را منحل کند. ما به پایان شوخی رسیده‌ایم، این نمایش مضحک به اندازه کافی طولانی شده است.»

فرانسوا-خاویر بلامی، نماینده پارلمان اروپا و عضو حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان گفت: «ما هیچ ترسی از انحلال پارلمان نداریم.»

دیوید لیسنارد، شهردار کن و معاون رئیس حزب جمهوری‌خواهان نیز گفت: «منافع فرانسه ایجاب می‌کند که امانوئل مکرون استعفا دهد تا نهاد‌ها حفظ شوند و وضعیتی که از زمان انحلال پوچ اجتناب‌ناپذیر بوده است، از حالت انسداد خارج شود. او در درجه اول مسئول این وضعیت است.»

آرتور دلاپورت، نماینده حزب سوسیالیست هم در X نوشت: «استعفای لکورنو که توسط طرفداران خودش شکست خورده بود، اجتناب‌ناپذیر بود. این دولت کوتاه‌مدت تنها یک چیز را نشان می‌دهد: مکرونیسم بار دیگر کشور را به هرج و مرج می‌کشاند.»

اگنس پانیه-روناچر، وزیر محیط زیستِ در حال کناره‌گیری در X نوشت: «من از این سیرک که در آن همه نقش خود را بازی می‌کنند اما هیچ‌کس مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد، ناامید هستم. به کسانی که هنوز فکر می‌کنند می‌توانیم بدون چپ حکومت کنیم، می‌گویم: اشتباه می‌کنید. ما نمی‌توانیم بدون ارسال سیگنال‌های قوی، بدون تماس با کسانی که علیرغم اختلافاتمان، آرزوی مشترکی دارند، یعنی خدمت به فرانسه و مردم فرانسه، به جلو حرکت کنیم.»

جردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی ملی‌گرای «تجمع ملی» هم به تلویزیون BFM گفت: «شکی نیست که نخست‌وزیر زودگذر جایی برای مانور نداشت و مطمئناً خود امانوئل مکرون بود که دولت خود را تشکیل داد. بدون بازگشت به انتخابات و انحلال مجلس ملی، ثباتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

ژان-لوک ملانشون از حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و دیگر رهبران حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در X نوشتند: «پس از استعفای سباستین لکورنو ما خواستار بررسی فوری طرح استیضاح امانوئل مکرون هستیم.»

الیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هم گفت: «درک اینکه در ذهن مکرون/لکورنو چه می‌گذشته که کم و بیش همان دولت را با اکثریت آرا ارائه داده‌اند، دشوار است.»

فلوریان فیلیپوت، رهبر حزب سیاسی فرانسه «میهن‌پرستان» گفت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از پذیرش استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر باید نفر بعدی باشد که استعفا می‌دهد.

این سیاستمدار در صفحه ایکس خود نوشت: «و حالا لکورنو استعفا داده است! حالا نوبت مکرون است!»

منبع: رویترز

برچسب ها: امانوئل مکرون ، دولت فرانسه
خبرهای مرتبط
نخست وزیر جدید فرانسه استعفا کرد
دانمارک نظارت بر «ناوگان سایه روسیه» را تشدید می‌کند
سقوط سهام فرانسه پس از استعفای نخست وزیر جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
یک نفر زن زلیل کل فرانسه را اسیر خود کرده حالا ببینید این زن چه قدرتی دارد
۰
۱
پاسخ دادن
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
ترامپ با اهرم قطر و عربستان، نتانیاهو را به پایان جنگ وادار کرد
واکنش‌ها به استعفای دولت یک روزه فرانسه/ درخواست‌ استیضاح و استعفای مکرون
مدودف اوکراینی‌ها را پشت ماجرای پهپاد‌های ناشناس در اروپا دانست
فعالان سوئیسی ناوگان صمود از شرایط «غیرانسانی» در بازداشت اسرائیل خبر دادند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
سقوط سهام فرانسه پس از استعفای نخست وزیر جدید
تعامل با آمریکا در حد سفارت پذیرفته‌است ولی بگرام نه
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
آخرین اخبار
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری
نشست فولاد مبارکه با شرکای افغانستانی برای توسعه همکاری‌های پایدار
کرملین از موضع ترامپ در مورد پیمان استارت نو استقبال کرد
️گفت‌وگوی مسئولان خراسان رضوی و طالبان در نقطه صفر مرزی
اردوغان: نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو به زودی تولید برق را آغاز می‌کند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
کرملین اتهامات ناتو را «سطحی و بی‌اساس» خواند
دیده‌بان حقوق بشر: طرح ترامپ پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد
کشف غار باستانی ۵۰۰ ساله در بدخشان
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
تسهیلات جدید برای صدور تذکره الکترونیکی به ویژه برای افغان‌های مقیم خارج