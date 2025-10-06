نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه کمتر از یک روز پس از معرفی کابینه خود استعفای دولت را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه کمتر از یک روز پس از معرفی کابینه خود استعفای دولت خود را ارائه داد، پس از آنکه انتخاب وزرای او باعث بهت و حیرت متحدان و مخالفان ائتلاف حاکم شد که حمایت آنها برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ ضروری است.

در اینجا برخی از واکنش‌ها به استعفای لکورنو آمده است:

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی» به تلویزیون BFM گفت: «من از رئیس جمهور می‌خواهم که مجلس ملی را منحل کند. ما به پایان شوخی رسیده‌ایم، این نمایش مضحک به اندازه کافی طولانی شده است.»

فرانسوا-خاویر بلامی، نماینده پارلمان اروپا و عضو حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان گفت: «ما هیچ ترسی از انحلال پارلمان نداریم.»

دیوید لیسنارد، شهردار کن و معاون رئیس حزب جمهوری‌خواهان نیز گفت: «منافع فرانسه ایجاب می‌کند که امانوئل مکرون استعفا دهد تا نهاد‌ها حفظ شوند و وضعیتی که از زمان انحلال پوچ اجتناب‌ناپذیر بوده است، از حالت انسداد خارج شود. او در درجه اول مسئول این وضعیت است.»

آرتور دلاپورت، نماینده حزب سوسیالیست هم در X نوشت: «استعفای لکورنو که توسط طرفداران خودش شکست خورده بود، اجتناب‌ناپذیر بود. این دولت کوتاه‌مدت تنها یک چیز را نشان می‌دهد: مکرونیسم بار دیگر کشور را به هرج و مرج می‌کشاند.»

اگنس پانیه-روناچر، وزیر محیط زیستِ در حال کناره‌گیری در X نوشت: «من از این سیرک که در آن همه نقش خود را بازی می‌کنند اما هیچ‌کس مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد، ناامید هستم. به کسانی که هنوز فکر می‌کنند می‌توانیم بدون چپ حکومت کنیم، می‌گویم: اشتباه می‌کنید. ما نمی‌توانیم بدون ارسال سیگنال‌های قوی، بدون تماس با کسانی که علیرغم اختلافاتمان، آرزوی مشترکی دارند، یعنی خدمت به فرانسه و مردم فرانسه، به جلو حرکت کنیم.»

جردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی ملی‌گرای «تجمع ملی» هم به تلویزیون BFM گفت: «شکی نیست که نخست‌وزیر زودگذر جایی برای مانور نداشت و مطمئناً خود امانوئل مکرون بود که دولت خود را تشکیل داد. بدون بازگشت به انتخابات و انحلال مجلس ملی، ثباتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

ژان-لوک ملانشون از حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و دیگر رهبران حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در X نوشتند: «پس از استعفای سباستین لکورنو ما خواستار بررسی فوری طرح استیضاح امانوئل مکرون هستیم.»

الیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هم گفت: «درک اینکه در ذهن مکرون/لکورنو چه می‌گذشته که کم و بیش همان دولت را با اکثریت آرا ارائه داده‌اند، دشوار است.»

فلوریان فیلیپوت، رهبر حزب سیاسی فرانسه «میهن‌پرستان» گفت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از پذیرش استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر باید نفر بعدی باشد که استعفا می‌دهد.

این سیاستمدار در صفحه ایکس خود نوشت: «و حالا لکورنو استعفا داده است! حالا نوبت مکرون است!»

منبع: رویترز