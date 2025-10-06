باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۴ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۶ هزار و ۶۳۲ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، شپنا و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش هزار و ۳۸۱ واحدی در تراز ۸۲۸ هزار و ۳۳۶ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نقتی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و شیمیایی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و پالایش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و فولاد بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.