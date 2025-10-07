باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اصغر نخعی راد نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ورزشگاه امام رضا (ع) ورزشگاه عمومی نیست و مربوط به آستان قدس رضوی و بخش خصوصی است؛ بنابراین ما به عنوان نماینده مردم نمی‌توانیم به مدیران آستان قدس بگوییم که شما باید ورزشگاه را در اختیار بخش ورزشی که مدنظر هست قرار بدهید. آنها با توجه به سیاست‌های خودشان می‌توانند این کار را انجام بدهند و تا جایی که من خبر دارم بعضی از جا‌ها خود آستان قدس هم تمایل به برگزاری مسابقات را در ورزشگاه امام رضا (ع) داشته است، اما خود استان خراسان رضوی و مدیران ذیر بط تمایلی به برگزاری یکی از بازی‌ها نداشتند و انصراف دادند.

باید دید مدیران استانی اجازه بازی نمی دهند یا مسئولان آستان قدس

نخعی راد درباره اینکه این گونه القا شده است که آقایان و بانوان قرار است در ورزشگاه امام رضا (ع) به شادی بپردازند به خاطر همین اجازه برگزاری بازی در استادیوم امام رضا را نمی‌دهند، گفت: ما باید ببینیم که مدیران آستان قدس اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و یا اینکه مدیران استانی این کار را نمی‌کنند و باید این ۲ را از هم تفکیک کنیم، چون ورزشگاه دیگری در مشهد نیست. اگر مدیران آستان قدس موافق برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) نباشند، ما نمی‌توانیم ایرادی بگیریم، چون آنها ضوابطی دارند که متعلق به امام رضا (ع) است و حریم‌هایی برایشان قائل هستند که باید رعایت شوند. اگر آنها هم این محدودیت‌ها را بگذارند، ما نمی‌توانیم به آنها خرده بگیریم.

آستان قدس ضوابط فیفا را متناسب با ممکان های مرتبط با امام رضا (ع) نمی داند

نماینده مردم مشهد درباره این سوال که با توجه به اینکه ما در زمینه ورزشگاه در مضیقه هستیم، مسئولان آستان قدس نباید اجازه برگزاری بازی‌ها در ورزشگاه امام رضا (ع) را بدهند، گفت: آستان قدس یکسری محدودیت‌ها دارد و باید این محدودیت‌ها را رعایت کند. اگر ما به خاطر ضوابطی که فیفا گذاشته تا ورزشگاه‌های ما به سبک مورد نظر بازی‌ها را برگزار کنند و این ضوابط را آستان قدس مناسب مکان‌هایی نمی‌بیند که متعلق به امام رضا (ع) است ما نمی‌توانیم این موضوع را ایراد بگیریم، چون تکلیف قانونی ندارد تا ورزشگاه امام رضا (ع) را در اختیار ما بگذارد. اگر آستان قدس این استادیوم را در اختیار ما گذاشت چه بهتر است، اما اگر نگذاشت، ما نمی‌توانیم به آستان قدس تکلیف کنیم که حتما این ورزشگاه را در اختیار ما بگذارد تا بازی‌ها را در آنجا برگزار کنیم.

آستان قدس مجموعه را با پول خودش ساخته است

او درباره اینکه اگر آستان قدس نمی‌خواست ورزشگاه امام رضا (ع) را عمومی کند چرا این همه هزینه برای این استادیوم کرده است، گفت: آستان قدس کل مجموعه ورزشگاه امام رضا (ع) را با هزینه خودش ساخته است و با ضوابط خودش این استادیوم را در اختیار عموم گذاشته است. سالن کشتی و استخر این ورزشگاه در اختیار مردم هست و دارند استفاده می‌کنند و با ضوابطی که خودش دارد. این ورزشگاه مربوط به بخش خصوصی است و آستان قدس با بودجه خودش ساخته و بودجه‌ای از دولت نگرفته است تا آنجا را بسازد به خاطر همین نمی‌شود به آستان قدس ایرادی گرفت.

مجلس نمی تواند در مورد برگزاری بازی ها به آستان قدس باید بازی برگزار کند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: این مطالب را باید از آستان قدس بپرسید و شاید من برداشتم این است که بیان کردم، اما مدیران آستان قدس بگویند که ما مانعی نداریم و در اختیار برگزاری بازی‌های فوتبال می‌گذاریم. من عرضم این است که ما به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانیم به آستان قدس بگوییم که شما باید این کار را انجام بدهیم و آنها ضوابط خودشان را می‌توانند رعایت کنند و ورزشگاه امام رضا (ع) برای بخش خصوصی است و آستان قدس می‌تواند درخواست وجه کند و بگوید که اگر می‌خواهید بازی فوتبال در این ورزشگاه برگزار شود باید هزینه اش را پرداخت کنید. شما باید از مدیران آستان قدس سوال کنید تا آنها جواب شما را بدهند.

اینکه بودجه آستان قدس، پول مردم است، حرف دقیق و قانونی نیست

نخعی راد درباره این سوال که بودجه آستان قدس از پول مردم تامین شده است و بهتر نیست آستان قدس ورزشگاه امام رضا (ع) را در اختیار مردم بگذارد، گفت: اینکه گفته می‌شود بودجه آستان قدس، پول مردم است، حرف دقیق حقوقی و قانونی نیست. مثلا بخش خصوصی که کارخانه دارد می‌توانید بگویید که بودجه اش از پول مردم است. ما هم ضوابطی داریم و یک بخش خصوصی و یک بخش عمومی داریم. بخش عمومی شامل دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌شود که با بودجه دولتی اداره می‌شوند. بخش خصوصی شامل آستان قدس رضوی، موقوفات خاص و افراد حقیقی می‌شود و اینها ضوابط متعلق به خودشان را دارند. ورزشگاه امام رضا (ع) هم متعلق به آستان قدس است. اینکه این ورزشگاه جزو سرمایه‌های کشور است درست است، اما ضوابط خاص خودش را دارد و نمی‌توانیم بگوییم، چون ورزشگاه امام رضا (ع) سرمایه‌های عمومی ملت است، باید در اختیار دولت و مردم باشد.