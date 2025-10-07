علی اصغر نخعی راد می‌گوید که آستان قدس تکلیف قانونی برای در اختیار گذاشتن ورزشگاه امام رضا (ع) برای برگزاری بازی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اصغر نخعی راد نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ورزشگاه امام رضا (ع) ورزشگاه عمومی نیست و مربوط به  آستان قدس رضوی و بخش خصوصی است؛ بنابراین ما به عنوان نماینده مردم نمی‌توانیم به مدیران آستان قدس بگوییم که شما باید ورزشگاه را در اختیار بخش ورزشی که مدنظر هست قرار بدهید. آنها با توجه به سیاست‌های خودشان می‌توانند این کار را انجام بدهند و تا جایی که من خبر دارم بعضی از جا‌ها خود آستان قدس هم تمایل به برگزاری مسابقات را در ورزشگاه امام رضا (ع) داشته است، اما خود استان خراسان رضوی و مدیران ذیر بط  تمایلی به  برگزاری یکی از بازی‌ها  نداشتند  و انصراف دادند.  

باید دید مدیران استانی اجازه بازی نمی دهند یا مسئولان آستان قدس

نخعی راد درباره اینکه این گونه القا شده است که آقایان و بانوان قرار است  در ورزشگاه امام رضا (ع) به شادی بپردازند به خاطر همین اجازه برگزاری بازی در استادیوم امام رضا را نمی‌دهند، گفت: ما باید ببینیم که مدیران آستان قدس اجازه چنین کاری را نمی‌دهند  و یا اینکه مدیران استانی این کار را نمی‌کنند و باید این ۲ را از هم تفکیک کنیم،   چون ورزشگاه دیگری در مشهد نیست. اگر مدیران آستان قدس موافق برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) نباشند، ما نمی‌توانیم ایرادی بگیریم، چون آنها ضوابطی دارند که متعلق به امام رضا (ع) است و حریم‌هایی برایشان قائل هستند که باید رعایت شوند. اگر آنها هم این محدودیت‌ها را بگذارند، ما نمی‌توانیم به آنها خرده بگیریم.  

آستان قدس ضوابط فیفا را متناسب با ممکان های مرتبط با امام رضا (ع) نمی داند

نماینده مردم مشهد درباره این سوال که با توجه به اینکه ما در زمینه ورزشگاه در مضیقه هستیم، مسئولان آستان قدس نباید اجازه برگزاری بازی‌ها در ورزشگاه امام رضا (ع) را بدهند، گفت: آستان قدس یکسری محدودیت‌ها دارد و باید این محدودیت‌ها را رعایت کند. اگر ما به خاطر ضوابطی که فیفا  گذاشته تا ورزشگاه‌های ما به سبک مورد نظر بازی‌ها را برگزار کنند و این ضوابط را آستان قدس مناسب مکان‌هایی نمی‌بیند که متعلق به امام رضا (ع) است ما نمی‌توانیم این موضوع را ایراد بگیریم، چون تکلیف قانونی ندارد تا ورزشگاه امام رضا (ع) را در اختیار ما بگذارد. اگر آستان قدس این استادیوم را در اختیار ما گذاشت چه بهتر است، اما اگر نگذاشت، ما نمی‌توانیم به آستان قدس تکلیف کنیم که حتما این ورزشگاه را در اختیار ما بگذارد تا بازی‌ها را در آنجا برگزار کنیم.  

آستان قدس مجموعه را با پول خودش ساخته است

او درباره اینکه اگر آستان قدس نمی‌خواست ورزشگاه امام رضا (ع) را عمومی کند چرا این همه هزینه برای این استادیوم کرده است، گفت: آستان قدس کل مجموعه  ورزشگاه امام رضا (ع) را با هزینه خودش ساخته است و با ضوابط خودش این استادیوم را در اختیار عموم گذاشته است. سالن کشتی و استخر این ورزشگاه در اختیار مردم هست و دارند استفاده می‌کنند و با ضوابطی که خودش دارد. این ورزشگاه مربوط به بخش خصوصی است و آستان قدس با بودجه خودش ساخته  و بودجه‌ای از دولت نگرفته است تا آنجا را بسازد به خاطر همین نمی‌شود به آستان قدس ایرادی گرفت.  

مجلس نمی تواند در مورد برگزاری بازی ها به آستان قدس باید بازی برگزار کند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: این مطالب را باید از آستان قدس بپرسید و شاید من برداشتم این است که بیان کردم، اما مدیران آستان قدس بگویند که ما مانعی نداریم و در اختیار  برگزاری بازی‌های فوتبال می‌گذاریم. من عرضم این است که ما به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانیم به آستان قدس بگوییم که شما باید این کار را انجام بدهیم و آنها ضوابط خودشان را می‌توانند رعایت کنند و  ورزشگاه  امام رضا (ع) برای بخش خصوصی است و  آستان قدس می‌تواند درخواست  وجه کند و بگوید که اگر می‌خواهید بازی  فوتبال در این ورزشگاه برگزار شود باید هزینه اش را پرداخت کنید. شما باید از مدیران آستان قدس سوال کنید تا آنها جواب شما را بدهند.  

اینکه بودجه آستان قدس، پول مردم است، حرف دقیق و قانونی نیست

نخعی راد درباره این سوال که  بودجه آستان قدس از پول مردم تامین شده است و بهتر نیست آستان قدس ورزشگاه امام رضا (ع) را در اختیار مردم بگذارد، گفت: اینکه گفته می‌شود بودجه آستان قدس، پول مردم است، حرف دقیق حقوقی و قانونی  نیست. مثلا  بخش خصوصی که کارخانه دارد می‌توانید بگویید که بودجه اش از پول مردم است. ما هم ضوابطی داریم و یک بخش خصوصی و یک بخش عمومی داریم. بخش عمومی شامل دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌شود که با بودجه دولتی اداره می‌شوند. بخش خصوصی شامل آستان قدس رضوی،   موقوفات خاص و افراد حقیقی می‌شود و اینها ضوابط متعلق به خودشان را دارند. ورزشگاه امام رضا (ع) هم متعلق به آستان قدس  است. اینکه این ورزشگاه جزو سرمایه‌های کشور است درست است، اما ضوابط خاص خودش را دارد و نمی‌توانیم  بگوییم، چون ورزشگاه امام رضا (ع) سرمایه‌های عمومی ملت است، باید در اختیار  دولت  و مردم باشد.   

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ورزشگاه امام رضا (ع) ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
واکنش وزارت ورزش به بدهی ۳۴۰ میلیاردی به پرسپولیس؛
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
جلسه وزیر ورزش با اعضای کمیسیون عمران مجلس در ورزشگاه آزادی؛
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
لک آبادی: باشگاه‌ها سقف بودجه را تا ۳ برابر رد کرده‌اند/ توضیحات مدیران پرسپولیس قانع کننده نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
به هر حال این ورزشگاه ساخته شده خصوصی هم نیست از بودجه حرم امام رضاست که متعلق به تمام مردم ایران است پس نمیتوان آنرا خصوصی دانست بر فرض هم خصوصی باشد نمیتوان سرمایه بزرگی مثل یک ورزشگاه وجود داشته باشد و از آن استفاده نشود مسیولین استانی هم طبق هیچ قانونی اجازه برگزار نشدن بازی را ندارند
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۰:۳۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
به قول جناب فردوسی پور اجازه می د هید سرم رو به میز بکویم..... جناب نماینده
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۰۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
یک عده ای رفتند ملک و اموال خودشان را وقف امام رضا کرده اند و اختیار استفاده را به آستان قدس داده اند. آنها هم هر جور دلشان بخواهند در راستای اهدافی که دارند مصرف می کنند. دولت محترم و فدراسیون اگر مشکلی دارند از دزدی های خودشان کم کنند و یک ورزشگاه با بودجه دولتی بسازند تا این موارد پیش نیاید.
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۳۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
مگه اینهمه هتل و مهمانپذیر که دولت برای نهادهای دولتی با بیت المال وسرمایه مردم ساخته دراختیار مردم عادی قرار میدن؟ فقط برای خواص و کارمندان همان نهاد هستش !!!!!!!!!!!!!!
چرا مجلس برای این مکانها به نفع مردم حرف نمیزنه؟اصلاً چرا باید نهادهای دولتی مکانهای غیر ضروری که باید بعنوان اشتغال زایی در بخش خصوصی باشه داشته باشه بعنوان مثال بیشتر هتلها و مسافر پذیرها در مشهد، دولتی ومخصوص اقشار خاص هستش که با پول بیت المال برای یک عده ***خواص*** وپرسنل زیر مجموعه اون نهادها ساخته شده!!!!!!!!!!!!!
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
مگه استان رضوی خودمختاره که این چرت و پرت میگی
۶
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
برو غرب گدا به استان قدس که رسید شد خودمختاری
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۲:۵۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
هر جا که پول زیاد باشه یه عده به نفع خودشون مصادره میکنن. آستان هم جزو همیناست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
اگه با پول آستان قدس ساخته شده اختیارش با آستانه و اگه با پول دولت ساخته شده با دولته
۱۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۴:۴۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
پول آستان قدس هم متعلق به همه مردم این شخصی نیست
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
آخرین اخبار
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
کسب نخستین مدال نقره تاریخ هی‌بال ایران
نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند
صالحی پور به مقام چهارم یک ضرب رسید
۲ بازیکن ایرانی، شباب الاهلی را به دردسر انداختند
جدایی اوسمار پس از ثبت ۴گانه قهرمانی در تایلند
دیدار تدارکاتی پرسپولیس با عقاب‌
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
کسب ۳ نقره و ۳ برنز کمانداران ایرانی در مسابقات ارمنستان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد فوتبالیست‌های خارجی/ تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است
دوئل قهرمان ایرانی با پسرک شیرینی فروش
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند