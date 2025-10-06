پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت:اعتبارات دولت برای کمک به مسکن محرومان  امسال به یک‌هزار میلیارد تومان رسیده است که گرچه نسبت به قبل چندین برابر شده است، اما به طور متوسط پول ساخت یک هزار واحد مسکونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حجت الاسلام حسین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن اظهار داشت: آنچه ماندگار است، کارهایی است که رضایت خداوند متعال را انسان بتواند برای رضای مردم انجام دهد که در این صورت مطابق فرموده خداوند در قرآن کریم، انسان به پاداش خداوند و حیات طیبه خواهد رسید.

وی با اشاره به اولویت‌ها در بنیاد مسکن، بیان‌داشت: اولویت نخست، توجه مسکن محرومان است.

حجت‌الاسلام روحانی نژاد ادامه‌داد: منابع حساب ۱۰۰ امام، کمک‌ها و واریزی‌های مردم است و هرچقدر مردم به این حساب کمک کنند، ما اصل آن مبلغ و معادل همان را به استان‌ها بابت خدمات رسانی به مردم بازمی‌گردانیم.

وی اظهارداشت: دولت چهاردهم رسیدگی به محرومان را در دستور کار دارد و واگذاری اکثر اراضی برای ساخت مسکن محرومان در همین دولت اتفاق افتاده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن بیان داشت: اعتبارات دولت برای کمک به مسکن محرومان  امسال به یک‌هزار میلیارد تومان رسیده است که گرچه نسبت به قبل چندین برابر شده است، اما به طور متوسط پول ساخت یک هزار واحد مسکونی است.

وی تاکید کرد: هرچقدر زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد، به همان میزان مسکن محرومان به منصه ظهور خواهد رسید.

حجت الاسلام روحانی نژاد اضافه کرد: بازسازی واحدها و همچنین تولید مصالح ساختمانی در بنیاد مسکن و تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد، دیگر اولویت‌های این بنیاد انقلابی است.

وی گفت: تنها نسخه‌ای که می‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند مطابق فرموده امام راحل این است که دولت به بنیاد مسکن زمین بدهد تا مردم خودشان پای کار بیایند و بسازند.

 

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن اضافه‌کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده که ۲ دهم درصد مساحت سرزمینی کشور برای تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سکونتگاه‌های کشور قرار بگیرد.

 

وی یادآور شد: چند سال از برنامه ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور می‌گذرد، اما تاکنون فقط برای بیش از ۸۰۰ هزار نفر مسکن ساخته شده است.

 

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن، آقای خواجه دلویی را یکی از شخصیت‌های برجسته حوزه مهندسی و فنی کشور توصیف کرد که سال‌ها قائم مقامی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت وزرای راه را در ادوار مختلف در کارنامه دارد.

 

به گزارش ایرنا، در جلسه مورخ هفتم مهرماه ۱۴۰۴ شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، «منوچهر خواجه دلویی» به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین شد.

