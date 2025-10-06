سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: نیمه اول امسال، میزان توزیع بنزین در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- جلال حمه‌حسنی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۶ ماهه اول امسال، ۴۳۹ میلیون لیتر بنزین در استان توزیع شد که این عدد سال گذشته در همین مدت، ۳۶۹ میلیون لیتر بود.

وی اضافه کرد: سال گذشته روزانه به طور میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین در استان توزیع شد و امسال این رقم به ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار لیتر رسید.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، میزان افزایش توزیع نفتگاز را در سال جاری سه درصد اعلام کرد و افزود: نیمه اول سال گذشته ۲۹۷ میلیون لیتر نفتگاز در استان توزیع شد که امسال به ۲۹۹ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با سال قبل، یک درصد افزایش داشت.

حمه‌حسنی به این هم اشاره کرد که نیمه اول امسال روزانه به طور میانگین یک میلیون و ۳۵۰ هزار لیتر نفتگاز در استان توزیع شد.

وی به فعالیت ۲ انبار در سنندج و بانه اشاره کرد و گفت: منبع تامین سوخت استان از شهرهای ماهشهر، همدان و اهواز است؛ ضمن اینکه نفتگاز یورو۴ مورد نیاز استان نیز از اراک تامین می شود.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: سوخت مورد نیاز نیروگاه سنندج ذخیره سازی شده و در زمینه سوخت بخش کشاورزی و صنایع هیچگونه مشکلی وجود ندارد.