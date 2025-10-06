باشگاه خبرنگاران جوان - درخواست صدور مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافری، بار و پست در درگاه ملی مجوز‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال شده و این مجوز، «تأییدمحور» است که معاونت هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری مجوز مربوطه را در صورت احراز شرایط، تأیید می‌کند.

میزان کفایت سرمایه برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به شرح زیر است:

منطقه‌ای: ۶۹۰ میلیارد ریال

ایرتاکسی: ۲۳۰ میلیارد ریال

بار هوایی: ۱۱۴۰ میلیارد ریال

چارتری داخلی: ۳۲۰۰ میلیارد ریال

چارتری بین‌المللی: ۴۰۰۰ میلیارد ریال

برنامه‌ای داخلی: ۴۰۰۰ میلیارد ریال

برنامه‌ای بین‌المللی: ۴۵۷۰ میلیارد ریال

خدمات کامل (FULL AOC): ۸۰۰۰ میلیارد ریال

هلی‌کوپتری: ۱۳۷۰ میلیارد ریال

متقاضی تأسیس ایرلاین می‌بایست تأیید الزامات مقررات مندرج در شیوه‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی (CAD ۳۱۴۰) را از دفتر نظارت بر شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کند.

همچنین داشتن تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) ترجیحاً زبان انگلیسی، برای مدیرعامل شرکت هواپیمایی الزامی است.

منبع: ایرنا