پلیس پیشگیری وظایف مختلفی را بر عهده دارد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0639\u0644\u06cc \u0642\u0627\u0633\u0645 \u067e\u0648\u0631\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062c\u0631\u0627\u0626\u0645\u060c \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0645 \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n