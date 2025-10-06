باشگاه خبرنگاران جوان - طبق داده‌های جدید مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، نرخ زایمان‌های خانگی در ایالات متحده از ۰.۹۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این روند صعودی، که سال‌ها پس از افزایش ناشی از همه‌گیری کرونا ادامه دارد، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی رو به رشد والدین به سیستم پزشکی سنتی و تمایل به مراقبت‌های شخصی‌سازی‌شده‌تر در زایمان است.

در سال ۲۰۱۹، حدود ۱ درصد از زاد و ولدهای زنده در آمریکا در خانه رخ داد، اما این رقم تا ۲۰۲۳ به بیش از ۱.۵ درصد افزایش یافت. نرخ مرگ و میر مادران در آمریکا بالاترین سطح در میان کشورهای با درآمد بالا است، که این مسئله بر تمایل به گزینه‌های جایگزین مانند زایمان خانگی تأثیر گذاشته است.

ورونیکا گیلیسپی-بل، متخصص زنان و زایمان سیاه‌پوست و نماینده کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا، می‌گوید: «به طور کلی، بیماران به سیستم پزشکی تثبیت‌شده بی‌اعتماد هستند - به ویژه بیماران سیاه‌پوست. در ۱۷ سالی که در حرفه‌ام هستم، قطعاً تغییری مشاهده شده است.»

