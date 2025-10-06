باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال استریت ژورنال» ادعا کرد که چین در حال ساخت پروژه‌های زیرساختی در ایران در ازای نفت است. این بخشی از یک سیستم تهاتر (مبادله پایاپای) است که به تهران اجازه می‌دهد درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیما برای خرید کالا‌های مورد نیاز استفاده کند.

این روزنامه به نقل از مقامات غربی در گزارشی که از سوی ایران و چین تائید نشده است، مدعی شد که صادرات نفت ایران به چین از طریق شرکت‌هایی مانند ساینوسور (Sinosure) برای بیمه و چوکسین (Chuxin) برای تامین مالی انجام می‌شود؛ این عملیات سیستم بانکی بین‌المللی را دور می‌زند.

بر اساس گزارش روزنامه، بخشی از این وجوه به تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در ایران اختصاص می‌یابد که ارزش آن در سال گذشته به حدود ۸.۴ میلیارد دلار رسید.

این روزنامه افزود که چین از ابتدای قرن متعهد شده است که حدود ۲۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کند و حجم این پروژه‌ها از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تعمیق همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور است.

در اوایل ماه ژوئیه گذشته، وب‌سایت «میدل ایست آی» نیز ادعا کرد که ایران در چارچوب یک توافق نفتی پایاپای، موشک‌های پدافند هوایی HQ-۹ و موشک‌های سطح به هوا را از چین دریافت خواهد کرد.

بر اساس این وب‌سایت، این تحویل‌ها به تهران کمک کرده است تا توانایی‌های پدافند هوایی خود را که درپی حملات رژیم تروریستی اسرائیل در ژوئن گذشته آسیب دیده بود، بازیابی کند.

