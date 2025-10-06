باشگاه خبرنگاران جوان - سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری نوشت: سباستین اولیوارس، ورزشکار ۲۰ ساله کلمبیایی که رکورد جهانی حرکت دو ضرب را در مسابقات قهرمانی پان آمریکا در ماه ژوئیه به نام خود ثبت کرده بود، در اولین تلاش خود برای حرکت یک ضرب، هنگام افتادن هالتر مصدوم شد. او به بیمارستان منتقل شد، اما گفته می‌شود که حالش رو به بهبود است.

این ورزشکار در حالی که قصد داشت در حرکت اول یکضرب وزنه ۱۴۹ کیلو گرمی را روی سر ببرد با سقوط وزنه دچار آسیب دیدگی شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد گفته می‌شود حال عمومی وی رضایتبخش است، اما هنوز در مورد میزان مصدومیت او اطلاعی در دست نیست.