سخنگوی طالبان با رد قاطعانه درخواست دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری پایگاه بگرام، از تمایل این گروه برای بازگشایی سفارت‌های متقابل با آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشنهاد دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را به طور قاطع رد کرد. او در گفت‌وگو با اسکای نیوز تأکید کرد: «افغان‌ها هرگز اجازه نخواهند داد که زمین‌شان تحت هیچ شرایطی به کسی واگذار شود.»

وی در عین حال از گفت‌وگوهای طالبان با آمریکا درباره بازگشایی سفارت‌های دو کشور خبر داد و گفت: «ما این موضوع را بررسی کرده‌ایم و مایلیم سفارت‌ها هم در کابل و هم در واشنگتن بازگشایی شوند.»

مجاهد در ادامه با اشاره به موضوع شناسایی بین‌المللی طالبان ادعا کرد که این گروه «مشکل مشروعیت» ندارد و گفت: «فقط روسیه نیست که به طور علنی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است؛ چند کشور دیگر نیز به رسمیت شناخته‌اند، هرچند عمومی اعلام نکرده‌اند.»

سخنگوی طالبان در بخش دیگری درباره محدودیت‌های آموزشی برای زنان گفت: «نمی‌توانم در این زمینه قولی بدهم» و هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی مدارس متوسطه دختران یا دسترسی زنان جوان به آموزش عالی ارائه نکرد.

وی در پاسخ به سؤال درباره خاموشی ۴۸ ساعته اینترنت در افغانستان گفت: «ما هیچ ابلاغیه رسمی از وزارت مخابرات دریافت نکرده‌ایم. بنابراین نمی‌توانیم در این باره اظهار نظر کنیم.» این در حالی است که یک ارائه‌دهنده خدمات در افغانستان گفت که این خاموشی به دستور حکومت طالبان انجام شده است.

مجاهد در بخش اقتصادی گفت که افغانستان از ثبات نسبی و امنیت بیشتری برخوردار است، اما در مقابل، آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کودکان زیر پنج سال در افغانستان با فقر غذایی مواجه هستند.

