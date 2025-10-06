مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تزریق ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد محمودی از ثبت یک رکورد جدید در نیمه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی در این مدت با ۱۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته از مرز ۳۲ هزار میلیارد ریال گذشت.

وی اعلام کرد: در شش ماهه نخست امسال مجموع تسهیلات پرداختی بانک به رقم ۳۲ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال رسیده که این مبلغ به ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر از متقاضیان بخش کشاورزی و تولید اعطا شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، کل پرداختی‌ها ۱۶ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال به ۷ هزار و ۹۶۶ نفر بود.

محمودی با بیان اینکه بیشترین تمرکز ما بر تامین مالی نیاز‌های خرد کشاورزان و خانواده‌های روستایی بوده است افزود: تسهیلات خرد کشاورزی با سهمی بالغ بر ۸ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال، نقش حیاتی در تامین سرمایه در گردش، حفظ معیشت پایدار و ارتقای رفاه عمومی در مناطق روستایی ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه در گامی بلند برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید مبلغ ۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال به بخش ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی اختصاص یافت ادامه داد: این اقدام یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای نوسازی ناوگان کشاورزی، حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و کاهش مصرف انرژی و آب از طریق تکنولوژی‌های نوین است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اهمیت کشت‌های اساسی و بنیادی مبلغ ۷ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال در بخش زراعت هزینه شده است تا ضامن امنیت غذایی استان باشیم. این تسهیلات عمدتاً به طرح‌هایی با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از ارقام بذر مقاوم و پرمحصول اختصاص یافته است. همچنین در زیربخش دام و طیور، ۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال تزریق شد تا طرح‌های مرتبط با تولید پروتئین، بهبود نژاد دام و افزایش کیفیت فرآورده‌های دامی، شتاب بگیرند.

محمودی گفت: حمایت از تولیدات با ارزش افزوده بالا نیز در دستور کار ما بود به طوری که در بخش باغداری یک هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال و در بخش گلخانه‌ها ۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. این مبالغ برای ترویج الگو‌های کشت کم‌آب‌بر و توسعه تولیدات گلخانه‌ای مدرن که دارای بالاترین نرخ بهره‌وری آب و انرژی هستند، هزینه شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه به نقش بانک در اجرای سیاست‌های اجتماعی و عمرانی اشاره کرد و گفت: در راستای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقای کیفیت زندگی هموطنان در مناطق محروم، مبلغ ۴ هزار ۸۷۷ میلیارد ریال به یک هزار و ۹۳۳ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۷۰۰ نفر از مستمری‌بگیران نهاد‌های حمایتی اختصاص یافته است. این تسهیلات با هدف کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی مستقل و تبدیل این عزیزان به کارآفرینان کوچک در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی اعطا شده است.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت از نهاد خانواده حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جوانی جمعیت با نرخ ترجیحی ۴ درصد به ۷۴۱ پرونده تسهیلاتی پرداخت شده است.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی