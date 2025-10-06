باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد خبریزاده کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به نقاط ارزندهای که بازار در حال حاضر در آن قرار دارد همچنین در صورت عدم مداخله در بازار، بورس پتانسیل ادامه رشد را دارد.
در ادامه خبریزاده به سرمایهگذاران توصیه کرد که علاوه بر توجه به نمودارها، باید تحلیلهای بنیادی سهام را نیز در نظر بگیرند و اقدام به خرید سهمهایی کنند که بتوانند بدون دردسر آنها را بفروشند.
او در پایان گفت: سرمایهگذاران باید توجه کنند که فرآیند فروش سهام از خرید آنها مهمتر است و در این راستا، توصیه میشود به نصایح غیرمستند و تبلیغات صفحات و پیجهای اینستاگرامی و تلگرامی توجه نکنند.
به تازگی هم محمدرضا شاهنظری معاون نظارت بر بازار بورس تهران گفته بود: یکی از آسیبهای جدی بازار سرمایه در سالهای اخیر، رشد کانالها و صفحات مجازی دارای محتوای فعالیت موسوم به «سیگنالفروشی»، «ارائه سیگنال رایگان»، «سبدگردانی» یا ترکیبی از این موارد است. این کانالها با سوءاستفاده از آگاهی غیرکافی یا هیجان برخی سهامداران خرد، سهامی را که در اختیار دارند بهعنوان فرصت ویژه سرمایهگذاری سودآور معرفی میکنند.
او افزود: گردانندگان این گروه از کانالها و صفحات مجازی، در مواردی نیز بدون این که هویت اصلی خود را مشخص کنند، نام کاربری و رمز عبور دنبالکنندگان خود را با وعدههای غیرواقعی جهت سرمایهگذاری سودآور از ایشان دریافت میکنند؛ این در حالی است که نیت اصلی این اقدامات در هر دو حالت ارائه سیگنال معاملاتی یا سبدگردانی غیرمجاز از طریق فضای مجازی، اغوای اشخاص است.