کارشناس بازار سرمایه گفت: توصیه می‌شود سهامداران به نصایح غیرمستند و تبلیغات صفحات و پیج‌های اینستاگرامی و تلگرامی توجه نکنند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به نقاط ارزنده‌ای که بازار در حال حاضر در آن قرار دارد همچنین در صورت عدم مداخله در بازار، بورس پتانسیل ادامه رشد را دارد.

در ادامه خبری‌زاده به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که علاوه بر توجه به نمودارها، باید تحلیل‌های بنیادی سهام را نیز در نظر بگیرند و اقدام به خرید سهم‌هایی کنند که بتوانند بدون دردسر آنها را بفروشند.

او در پایان گفت: سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که فرآیند فروش سهام از خرید آنها مهم‌تر است و در این راستا، توصیه می‌شود به نصایح غیرمستند و تبلیغات صفحات و پیج‌های اینستاگرامی و تلگرامی توجه نکنند. 

به تازگی هم محمدرضا شاه‌نظری معاون نظارت بر بازار بورس تهران گفته بود: یکی از آسیب‌های جدی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، رشد کانال‌ها و صفحات مجازی دارای محتوای فعالیت موسوم به «سیگنال‌فروشی»، «ارائه سیگنال رایگان»، «سبدگردانی» یا ترکیبی از این موارد است. این کانال‌ها با سوءاستفاده از آگاهی غیرکافی یا هیجان برخی سهام‌داران خرد، سهامی را که در اختیار دارند به‌عنوان فرصت ویژه سرمایه‌گذاری سودآور معرفی می‌کنند.

او افزود: گردانندگان این گروه از کانال‌ها و صفحات مجازی، در مواردی نیز بدون این که هویت اصلی خود را مشخص کنند، نام کاربری و رمز عبور دنبال‌کنندگان خود را با وعده‌های غیرواقعی جهت سرمایه‌گذاری سودآور از ایشان دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که نیت اصلی این اقدامات در هر دو حالت ارائه سیگنال معاملاتی یا سبدگردانی غیرمجاز از طریق فضای مجازی، اغوای اشخاص است.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
آخرین اخبار
خبر خوش وزیر نفت از کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان