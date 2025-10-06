باشگاه خبرنگاران جوان- اداره ملی آمار طالبان با تعیین کمیته ویژه، خدمات تسهیلشدهای برای دریافت و اصلاح تذکره تابعیت، به ویژه برای افغانهای مقیم خارج اعلام کرده است. بر اساس این تصمیم، افغانهای مقیم خارج میتوانند با ارائه مدارک معتبر خارجی مانند پاسپورت، کارت اقامت یا گواهینامه رانندگی، با پرداخت هزینه ثابت ۱۰۰۰ افغانی نسبت به دریافت تذکره کاغذی یا الکترونیکی اقدام کنند.
همچنین برای تذکرههای توزیع شده از آغاز سال ۱۴۰۴ به بعد، تنها اصلاح اشتباهات املایی امکانپذیر خواهد بود، مگر در موارد دارای دلایل موجه. در بخش اصلاح سن، ریاستهای ولایتی مجاز به اصلاح تا سقف ۳ سال و کمیتههای اصلاحی مرکز تا ۵ سال هستند.
بر اساس این تصمیمات، اصلاح نام پدر، نام پدرکلان و محل سکونت اصلی برای بار دوم امکانپذیر نبوده و اصلاحات بر اساس مدارک جدید خارجی مجاز نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی تاکنون بیش از ۱۵.۴ میلیون تذکره صادر شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲,۶۳۴,۶۰۰ تذکره توزیع شد و در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۷۰۲,۱۴۸ تذکره صادر گردید.
در بخش خدمات به مهاجران، یک مرکز «آسانخدمت» در امارات متحده عربی فعال است و برنامههایی برای ایجاد مراکز مشابه در ایران در دست بررسی میباشد.
در آمار توزیع تذکره بر اساس جنسیت در سال ۱۴۰۳، از ۲.۶ میلیون تذکره توزیعشده، حدود ۱.۹ میلیون برای مردان و بیش از ۷۰۰ هزار مورد برای زنان صادر شده است. هم اکنون ۷۵ تا ۷۶ مرکز فعال «آسانخدمت» در سراسر افغانستان خدمات ارائه میدهند.