سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: اعضای هیات منصفه، «مصطفی کواکبیان» را در مورد پرونده مرتبط با «ارتباط جنسی کاترین شکدم» بار دیگر مجرم شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: هیات منصفه دادگاه مطبوعات، کواکبیان را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار نادرست درباره پرونده ادعا‌های «ارتباط جنسی کاترین شکدم» در شبکه خبر نیز مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

وی اضافه کرد: آقای کواکبیان در مصاحبه با برنامه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ شبکه خبر، ادعا‌هایی را درباره مسئولان کشور با کاترین شکدم مطرح کرده بود که وی در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفت که «اعتراف می‌کنم اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم».

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات یادآور شد: هیات منصفه ۲۴ شهریور نیز کواکبیان را در مورد پرونده‌ای مرتبط با همین ادعا، در مصاحبه با روزنامه همشهری مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه امروز هیات منصفه پرونده بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد به اتهام انتشار غیرقانونی رسیدگی پرونده قضایی مقتول مهران رحیمی مطرح شد که اعضای هیات منصفه او را با اکثریت آراء مجرم، اما مستحق تخفیف شناختند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی گفت: امروز پرونده پیام تیرانداز مدیر مسئول خبرگزاری فارس به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دانشگاه مفید قم مطرح شد که اعضای هیات منصفه، تیرانداز را به اتفاق آراء مجرم ندانستند همچنین هیات منصفه، مدیر عامل خبرگزاری فارس را در موضوع اتهام انتشار اخبار محرمانه مربوط به علت حادثه سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی مجرم ندانست.

نصراللهی گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
و حکم این فرد جنجالی پر سر و صدا و کم محتوی چیه؟!!
