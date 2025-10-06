باشگاه خبرنگاران جوان - سیدضیاء هاشمی در نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان فارس با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی شهر شیراز و سخن مقام معظم رهبری که «دانشگاه در شیراز دارالعلمی است در دارالعلم»، اظهار کرد: شهر شیراز برای ما جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه این شهر در طول تاریخ خود ظرفیت‌هایش را نشان داده و در دوره‌های مختلف در زمینه‌های متعدد، افراد متخصص و برجسته‌ای و همین‌طور محصولات علمی بزرگی را به جامعه ایران تحویل داده است، در تاریخ معاصر ایران، دانشمندان شیرازی جایگاه ویژه‌ای دارند.

او با بیان اینکه دولت به‌طور جدی اهتمام دارد که در فرایند توسعه و تقویت امور کشور از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده شود، اظهار کرد: در وقایع اخیر کشور، به جامعه ما مبرهن شده که در جهان جدید، دانش، فناوری و دانشگاهیان علمدار حفظ قدرت ملی، دفاع از حریم و حفظ عزیت و سربلندی هستند؛ بنابراین به میزان پیشرفت دانشگاه‌ها، جامعه ما پیشرفت می‌کند و اگر دانشگاه ضعیف شود؛ جامعه تضعیف می‌شود.

هاشمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم غاصب صهیونیستی، گفت: برخی از برکات همکاری دانشگاهیان در دفاع دوازده‌روزه به‌خوبی تجلی یافت و نشان داد؛ ما براساس محصولات فناورمان توانسته‌ایم در مقابل دشمن‌های مسلح بایستیم.

معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور قوت دانشگاه را به قوت دانشگاهیان دانست و گفت: منزلت و حقوق معنوی و همین‌طور حقوق مادی استادان باید رعایت شود. ارقام حقوق و مستمری استادان دانشگاه، نشانگر ناسپاسی است و زیبنده کشور ما که متکی به علم و دانش است، نیست.

هاشمی با اعلام اینکه کارگروهی با حضور جمعی از نخبگان آموزش عالی و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها برای بررسی وضعیت فعلی و بررسی مشکلات موجود تشکیل شده است، گفت: یک از مشکلات جدی کشور، مهاجرت نخبگان است که در این زمینه، باید نارضایتی استادان و پژوهشگران را برطرف کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت تعاون و تعاونی‌های دانشگاهی برای حل مسائل مالی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: پیشنهاد حاضر که ناضر بر تأسیس تعاونی‌های دانشگاهی است، برای نخستین‌بار در دانشگاه شیراز مطرح می‌شود و در این جلسه با حضور مسؤولان دانشگاهی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شده است. امیدواریم باتوجه به جایگاه علمی دانشگاه شیراز شاهد یک جهش خوب در سطح ارتقاء دانشگاه‌های استان فارس و آموزش عالی کشور باشیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون نیز که به‌صورت برخط در این نشست حضور یافت؛ با بیان اینکه طرح تعاونی‌های دانشگاهی، طرحی است که مشارکت فعال دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و فارغ‌التحصیلان شکل می‌گیرد، گفت: پیش از این دو دانشگاه در کشور موفق شدند در حوزه تعاونی اقدام کنند؛ تعاونی دانشگاه شیراز در حوزه آموزش و تعاونی دانشگاه کرمانشاه در حوزه دانشجویی که در این طرح، تصمیم داریم آن را توسعه دهیم و از تمام ظرفیت‌های دانشگاه استفاده کنیم.

یعقوب رستمی هدف از ارائه این طرح را بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی، دانشی، فضایی و زیرساختی موجود در دانشگاه، سازماندهی ظرفیت‌های پراکنده دانشگاهی در قالب یک نهاد مشارکتی برای هم‌افزایی و توانمندسازی اعضا با تکیه بر اصول شفافیت، مشارکت جمعی و خلق ارزش مشترک عنوان کرد و خبر داد: برای اجرای این طرح، تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین دانشگاه شیراز و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تنظیم و منعقد خواهد شد.

او بیان کرد: تعاونی پیشنهادی، علاوه‌بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های درون‌دانشگاهی، توان آن را دارد که با نهاد‌های صنعتی، اجتماعی و تیم‌های تخصصی فارغ‌التحصیلان وارد همکاری‌های پروژه‌محور شود. در همین راستا، امکان تشکیل شرکت‌های اقماری نیز فراهم خواهد شد؛ این شرکت‌ها ازسوی تیم‌هایی از فارغ‌التحصیلان متخصص و با سرمایه‌گذاری تعاونی راه‌اندازی می‌شوند یا تمرکز بر خلق ارزش فناورانه، خدماتی یا صنعتی، به توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌محور در بیرون از محیط دانشگاه کمک خواهند کرد.

به‌گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تعاونی، به‌مثابه یک پلتفرم عمل خواهد کرد که از یک‌سو مسیر اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان و ارتقاء مهارت‌های کاربردی برای دانشجویان را هموار می‌کند و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت خدمات دانشگاهی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌شود. درنتیجه، این ساختار می‌توائد نقش دانشگاه را در زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد اجتماعی بازتعریف کرده و زمینه‌ساز خلق ارزش مشترک برای دانشگاه، استادان، کارکنان و تمامی ذی‌نفعان باشد.

علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست با اشاره به تأکید دولت بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها، خواستار بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت دانشگاهیان شد و گفت: برای حل مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها باید علاوه‌بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای طرح‌های مختلف بلندمدت، به دنبال ارائه راه‌کاری‌های کوتاه‌مدت نیز باشیم و در این زمینه شاید با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها بتوان برخی از مشکلات را برطرف کرد.

سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز با بیان اینکه حوزه تعاون ظرفیت بسیار زیادی دارد، گفت: با توسعه و ترویج روزافزون فرهنگ تعاون و تعاونی در کشور، می‌توان شاهد بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت باشیم.

در ادامه جلسه، مسؤولان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارس، درخصوص مسائل مالی دانشگاه‌ها، استفاده از ظرفیت تعاون برای حل مسائل مالی دانشگاه‌ها و چگونگی شکل‌گیری تعاونی‌های دانشگاهی بحث و تبادل‌نظر کردند.

منبع: دانشگاه شیراز