با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی وصول و به خزانه داری واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در اجرای حسابرسی منابع و پیگیری وصول مطالبات مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی بر واریز سهم ۲.۵درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان، با نظارت و پیگیری صورت گرفته، بدهی هفت شرکت پتروشیمی شناسایی و بخشی از آن وصول و به خزانه واریز شد.

 این نهاد عالی نظارتی، پیگیری وصول مبالغ واریز نشده را در اولویت قرار داده و از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبات مستقیم با شرکت‌های مشمول، وصول کامل سایر مطالبات را نیز در دستور کار دارد.

منبع: دیوان محاسبات کشور

