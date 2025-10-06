باشگاه خبرنگاران جوان - کلانشهر شیراز در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار، گامی بلند برای ارتقای کیفیت زندگی و هوای پاک برداشته است. مطالعات تفصیلی حملونقل غیرموتوری، بهعنوان یکی از ارکان زیستپذیری شهری، در آستانه تکمیل قرار دارد و نوید تحولی چشمگیر در زیرساختهای ایمن پیادهروی و دوچرخهسواری میدهد.
مراحل پایانی طراحی و مطالعات تفصیلی حملونقل غیرموتوری در شیراز رو به تکمیل است؛ طرحی جامع که ایجاد ۹۲ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه و ۷.۱ کیلومتر پیادهراه را بهعنوان اولویت نخست پیشبینی کرده و با رویکرد ارتقای سلامت عمومی، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفرهای کوتاهمدت، آماده ورود به مرحله اجرا شده است.
محمد فرخزاده، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، در این خصوص اعلام کرد: مراحل پایانی طراحی و مطالعات تفصیلی حملونقل غیرموتوری در حال تکمیل است.
او افزود: بر اساس نتایج اولیه، ایجاد ۹۲ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه و ۷.۱ کیلومتر پیادهراه بهعنوان اولویت نخست در مسیرهای پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
فرخزاده تصریح کرد: این زیرساختها با هدف کاهش سهم سفرهای موتوری کوتاهمدت، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت هوای شهر پیشبینی شدهاند.
معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: مطالعات تفصیلی حملونقل غیرموتوری، با دیدگاهی مبتنی بر توسعه پایدار، بر افزایش دسترسی ایمن شهروندان به مسیرهای پیاده و دوچرخه و ایجاد شبکهای هماهنگ برای سفرهای شهری تأکید دارد.
به گفته او؛ این رویکرد، علاوه بر کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، موجب ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، سلامت جسمی و آرامش روانی شهروندان میشود.
محسن حدیقهجوانی، مدیرکل مطالعات حملونقل شهرداری شیراز، هم با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: اجرای این زیرساختها زمینه استفاده از دوچرخههای اشتراکی نسل چهار را فراهم میکند و آثار قابلتوجهی در سلامت عمومی، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفرهای زیر ۳ کیلومتر خواهد داشت.
او بیان کرد: پیگیریهای لازم برای درج این پروژه در بودجه سال ۱۴۰۵ مناطق شهرداری در حال انجام است تا پس از تکمیل طراحیها، عملیات اجرایی با سرعت و کیفیت بیشتری آغاز شود؛ بنابراین گزارش، با تکمیل مطالعات و آغاز اجرای مسیرهای پیشنهادی، شیراز قدمی استوار در مسیر شهرهای انسانمحور برمیدارد؛ شهری که نفسهایش از پاکی، خیابانهایش از ایمنی و زندگی روزمرهاش از طراوت مسیرهای غیرموتوری سرشار خواهد شد.
منبع: شهرداری شیراز