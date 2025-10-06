باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -علی امیری راد در آیین معارفه معاون عمرانی فرماندار اهر گفت: در حال حاضر وظیفه ما خدمت شبانه روزی برای مردم است، مردمی که در همه حال پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
امیری راد باهم بودن و در کنار هم بودن را مولفه اصلی قدرت و پایداری برشمرد و گفت:در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم که اتحاد و همبستگی بین مردم، نیروهای مسلح و مسئولان موجب پیروزی ما و شکست نقشههای شوم دشمنان شد.
وی با بیان اینکه شهرستان اهر به عنوان مرکز منطقه قره داغ می تواند پیشران توسعه قسمتی از استان آذربایجانشرقی باشد گفت: تکمیل و پیشرفت پروژههای عمرانی این شهرستان نیازمند همت و حمایت همه جانبه مسئولان می باشد.
صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر در مراسم تودیع و معارفه معاون عمرانی خود گفت: تغییرات و توسعه اقتصادی، کشاورزی، عمرانی، گردشگری این شهرستان مدیون کنشگری و مطالبه گری عمومی می باشد.
وی با بیان اینکه احداث آزاد راه تبریز- اهر- باکو از مطالبات اصلی مردم شهرستان اهر می باشد گفت: احداث این آزاد راه می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، گردشگری و صنعتی منطقه ایفا کند.
فرماندار اهر معارضین محلی را مانعی برای توسعه فعالیتهای مدنی شهرستان برشمرد و گفت: اگر مردم محلی همکاریهای لازم را با معادن داشته باشند در آینده شاهد رونق اشتغال و اقتصاد در این شهرستان خواهیم بود.
وی افزود: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه شهرستان اهر می باشند و باید در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان به صورت شبانه روزی تلاش کنیم.
احمدی با بیان اینکه آیا عمران موجب توسعه است یا اقتصاد؟ گفت: اگر اقتصاد نباشد عمران و آبادانی نخواهد بود و عمران به تنهایی موجب توسعه نخواهد بود، لذا باید تلاش کنیم اقتصاد روستاها را تقویت کنیم.