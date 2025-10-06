باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، همزمان با هفته ملی سالمندان، این رویداد مهیج با شرکت تعداد ۸۸۸ نفر شهروند مشتمل بر نوه، فرزند، پدر و مادر بزرگ برای سومین بار متوالی از محلات مختلف برگزار خواهد شد.
برپایه این گزارش، در این دوره از رویداد قرار است نقاشی به طول یک کیلومتر با مشارکت کلیه شرکت کنندگان با مضامین و آموزههای شهروندی خلق و برای ثبت در کتاب رکودهای گینس معرفی شود.
این گزارش حاکی است، اهدای جوایز میلیونی به برگزیدگان هر محله، استقرار دهکده سه نسلیها با قسمتهای متنوع مشاوره خانه، سلامت خانه، موکب خانه، تغذیه خانه و بازی خانه و همچنین برپایی مراسم مفرح خانوادگی از دیگر بخشهای این مراسم بوده که قرار است روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۴ در بوستان قائم همراه با برنامههای شاد هنری، نواخته شدن موسیقی اقوام و همچنین حضور حسین اکبری مجری محبوب برنامههای کودک در رسانه ملی به اجرا در آید.