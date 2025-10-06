شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واگذاری زمین رایگان بری خانواده های واجد شرایط در شهرستان شهرضای استان اصفهان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های واجد شرایط مدت‌ها است که اجرایی شده و بسیاری از خانواده‌ها از این قانون بهره‌مند شدند. اما علی رغم تاکید مسئولان بر اجرای این قانون همچنان برخی از خانواده‌ها نتوانستند از این قانون بهره‌مند شوند. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که برخی از خانواده‌ها در شهرستان شهرضای استان اصفهان نتوانستند از این مزایا بهره‌مند شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا راجع به تاخیر در مسکن جوانی جمعیت در شهرستان شهرضا استان اصفهان گزارشی تهیه کنید. چهار سال پیش قرعه کشی کردند. اما تا کنون هیچ خبری نشده است.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: زمین رایگان ، سوژه خبری ، طرح جوانی جمعیت
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خوزستان؛
اهدای زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت در شوش دانیال به کجا رسید؟
ماجرای اهدای زمین رایگان به خانواده به کجا رسید؟
شهروندخبرنگار البرز؛
ماجرای طرح زمین رایگان در حمایت از جوانی جعیت به کجا رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله
۱۸ سال انتظار برای تکمیل پروژه کمربندی بابل + فیلم
برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
نصب سرعت گیر درخواست رانندگان در میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز شد
وضعیت استخدامی کارنامه سبز‌ها چه زمانی مشخص می‌شود؟
آخرین اخبار
وضعیت استخدامی کارنامه سبز‌ها چه زمانی مشخص می‌شود؟
نصب سرعت گیر درخواست رانندگان در میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز شد
برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
۱۸ سال انتظار برای تکمیل پروژه کمربندی بابل + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار