شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واگذاری زمین رایگان بری خانواده های واجد شرایط در شهرستان شهرضای استان اصفهان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های واجد شرایط مدت‌ها است که اجرایی شده و بسیاری از خانواده‌ها از این قانون بهره‌مند شدند. اما علی رغم تاکید مسئولان بر اجرای این قانون همچنان برخی از خانواده‌ها نتوانستند از این قانون بهره‌مند شوند. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که برخی از خانواده‌ها در شهرستان شهرضای استان اصفهان نتوانستند از این مزایا بهره‌مند شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا راجع به تاخیر در مسکن جوانی جمعیت در شهرستان شهرضا استان اصفهان گزارشی تهیه کنید. چهار سال پیش قرعه کشی کردند. اما تا کنون هیچ خبری نشده است.

