مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: طی ۶ ماه گذشته از سال جاری بالغ بر ۲۲ هزار و ۵۲۸ دستگاه کنتور آب مشترکین در ۳۶ شهرستان استان تعویض شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی با اشاره به تعویض ۲۲ هزار و ۵۲۸ دستگاه کنتور معیوب آب در شهر‌ها و روستا‌های استان طی ۶ ماه گذشته، اظهار کرد: علاوه بر نشت یابی در شبکه‌های توزیع و انشعابات آب مشترکین، تعویض کنتور‌های خراب آب نیز نقش به سزایی در جلوگیری از هدر رفت آب دارد؛ مضاف بر این تعویض کنتور‌های معیوب آب، موجب واقعی شدن میزان مصرف مشترکین و جلوگیری از اجحاف در پرداخت آب بهای بیشتر توسط آنان می‌شود.

او در همین رابطه ادامه داد: با تلاش مأموران رفع اتفاقات و حوادث آب امور و ادارات تابعه‌ی شرکت آبفا فارس در ۳۶ شهرستان استان، در کنار گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌ی ارتباط با مردم (۱۲۲)، طی ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۲۵۲۸ دستگاه کنتور نو که شامل ۹۳۸۶ دستگاه در روستا‌ها و ۱۳۱۴۲ دستگاه در شهر‌های استان بوده است، با کنتور‌های خراب تعویض گردیده است.



به گفته مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس این اقدامات دارای رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.

منبع: آبفای فارس