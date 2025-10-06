مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: طی ۶ ماه گذشته از سال جاری بالغ بر ۲۲ هزار و ۵۲۸ دستگاه کنتور آب مشترکین در ۳۶ شهرستان استان تعویض شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی با اشاره به تعویض ۲۲ هزار و ۵۲۸ دستگاه کنتور معیوب آب در شهر‌ها و روستا‌های استان طی ۶ ماه گذشته، اظهار کرد: علاوه بر نشت یابی در شبکه‌های توزیع و انشعابات آب مشترکین، تعویض کنتور‌های خراب آب نیز نقش به سزایی در جلوگیری از هدر رفت آب دارد؛ مضاف بر این تعویض کنتور‌های معیوب آب، موجب واقعی شدن میزان مصرف مشترکین و جلوگیری از اجحاف در پرداخت آب بهای بیشتر توسط آنان می‌شود.  

او در همین رابطه ادامه داد: با تلاش مأموران رفع اتفاقات و حوادث آب امور و ادارات تابعه‌ی شرکت آبفا فارس در ۳۶ شهرستان استان، در کنار گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌ی ارتباط با مردم (۱۲۲)، طی ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۲۵۲۸ دستگاه کنتور نو که شامل ۹۳۸۶ دستگاه در روستا‌ها و ۱۳۱۴۲ دستگاه در شهر‌های استان بوده است، با کنتور‌های خراب تعویض گردیده است.
 
به گفته مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس این اقدامات دارای رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.

منبع: آبفای فارس

برچسب ها: شرکت آبفا ، تعویض کنتور آب ، روستاهای فارس
خبرهای مرتبط
سارقان کابل‌های برق و کنتور آب دستگیر شدند 
شهروندان در شمال فارس مراقب یخ زدگی و ترکیدگی لوله‌ها باشند
بهروزی:
بیش از ۱۷ هزار کنتور آب در شیراز تعویض شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تثبیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی فارس
۵۳۷ کانون فرهنگی مساجد، چراغ فرهنگ روستاهای فارس
تسریع در تثبیت مالکیت موقوفات فارس/صدور ۹۴۰ فقره سند مالکیت موقوفات
آغاز رسیدگی به پرونده جانبازی ۶۸ مجروح جنگ ۱۲ روزه در فارس
آخرین اخبار
آغاز رسیدگی به پرونده جانبازی ۶۸ مجروح جنگ ۱۲ روزه در فارس
تسریع در تثبیت مالکیت موقوفات فارس/صدور ۹۴۰ فقره سند مالکیت موقوفات
تثبیت ۹۹ درصد از اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی فارس
۵۳۷ کانون فرهنگی مساجد، چراغ فرهنگ روستاهای فارس
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
فعال‌سازی سامانه مراقبت دانش‌آموزان فارس از نیمه مهر
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
میدان مطهری، خاطره‌ای که به یادگار باقی خواهد ماند/ اصلاحات هندسی برای روان‌سازی ترافیک
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
رونمایی از پوستر سرود ۱۳ ستاره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فارس
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید