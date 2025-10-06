خبر خوش وزیر نفت از کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد وزیر نفت با بیان اینکه خدا را شاکرم که امروز میتوانم خبر خوب ذخایر جدید گاز و نفت را به مردم شریف و عزیزمان اعلام کنم، اظهار کرد: بر اساس اقدامهای انجامشده در حوزه اکتشاف میدان پازن در ناحیه جنوبی استان فارس و در امتداد شمال استان بوشهر ذخایر جدید کشف شده است.
وی با بیان اینکه میدان پازن در فاصله حدود ۲۱ کیلومتری شهر جم (استان بوشهر) واقع شده و بر اساس اقدامهای اکتشافی، ذخایر گازی درجای کشور را ۱۰ هزار میلیارد فوتمکعب افزایش داده است، افزود: پس از توقف حدود ۸ ساله فعالیتهای اکتشافی در این میدان، عملیات اکتشاف روی چاه دوم دوباره از سر گرفته شد. بهطوریکه حفاری چاه دوم اکتشافی چندی پیش به پایان رسید و بر اساس آزمایشهای انجامشده روی این چاه، به این دستاورد قابلتوجه دست یافتهایم.
وزیر نفت تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تصور و تجسم درستی از حجم بزرگ ذخایر کشفشده در میدان گازی و نفتی پازن بهدست بیاوریم، باید بگویم این میدان ۱۰ تریلیون فوتمکعب ذخایر گاز جدید دارد که اگر ضریب بازیافت ۷۰ درصد را در میدانهای گازی کشور لحاظ کنیم، به عدد برداشت ۷ هزار میلیارد فوتمکعب میرسیم که معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز پارس جنوبی است که حدود ۱۷ تا ۱۸ سال تولید یک فاز پارس جنوبی گاز دارد، از این رو عدد قابلملاحظهای است.
آغاز عملیات اجرایی میدان پازن؛ بهزودی
پاکنژاد با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی پازن واگذار شده است و بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود، تصریح کرد: برآورد میشود حدود ۴۰ ماه آینده، امکان برداشت از این میدان فراهم شود.
وی با بیان اینکه نکته قابل توجه درباره این میدان آن است که برای نخستین بار، در ادامه عملیات اکتشافی، همکارانم در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد لایهای افقی شدهاند که دستکم ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در خود جای داده است، افزود: بدیهی است با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشاف انجام میشود، احتمال دستیابی به حجمهای بالاتری از ذخایر نیز وجود دارد.
وزیر نفت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا است و اضافه شدن این ذخایر میتواند کمک خوبی به پوشش ناترازیهای موجود در سالهای آتی کند که دستاورد عظیمی است و جا دارد همینجا از همه همکارانم که در این حوزه فعالیت کردند، تشکر و این دستاورد را به مردم ایران تقدیم کنم.
منبع: وزارت نفت