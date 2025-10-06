کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور

وزیر نفت از کشف ذخایر بزرگ گازی و نفتی میدان «پازن» در استان فارس خبر داد و گفت: این میدان با افزایش ذخیره ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز، می‌تواند نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی کشور در سال‌های آینده ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با بیان اینکه خدا را شاکرم که امروز می‌توانم خبر خوب ذخایر جدید گاز و نفت را به مردم شریف و عزیزمان اعلام کنم، اظهار کرد: بر اساس اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اکتشاف میدان پازن در ناحیه جنوبی استان فارس و در امتداد شمال استان بوشهر ذخایر جدید کشف شده است.

وی با بیان اینکه میدان پازن در فاصله حدود ۲۱ کیلومتری شهر جم (استان بوشهر) واقع شده و بر اساس اقدام‌های اکتشافی، ذخایر گازی درجای کشور را ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب افزایش داده است، افزود: پس از توقف حدود ۸ ساله فعالیت‌های اکتشافی در این میدان، عملیات اکتشاف روی چاه دوم دوباره از سر گرفته شد. به‌طوری‌که حفاری چاه دوم اکتشافی چندی پیش به پایان رسید و بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده روی این چاه، به این دستاورد قابل‌توجه دست یافته‌ایم.

وزیر نفت تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تصور و تجسم درستی از حجم بزرگ ذخایر کشف‌شده در میدان گازی و نفتی پازن به‌دست بیاوریم، باید بگویم این میدان ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب ذخایر گاز جدید دارد که اگر ضریب بازیافت ۷۰ درصد را در میدان‌های گازی کشور لحاظ کنیم، به عدد برداشت ۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب می‌رسیم که معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز پارس جنوبی است که حدود ۱۷ تا ۱۸ سال تولید یک فاز پارس جنوبی گاز دارد، از این رو عدد قابل‌ملاحظه‌ای است.

آغاز عملیات اجرایی میدان پازن؛ به‌زودی

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی پازن واگذار شده است و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود، تصریح کرد: برآورد می‌شود حدود ۴۰ ماه آینده، امکان برداشت از این میدان فراهم شود.

وی با بیان اینکه نکته قابل توجه درباره این میدان آن است که برای نخستین بار، در ادامه عملیات اکتشافی، همکارانم در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد لایه‌ای افقی شده‌اند که دست‌کم ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در خود جای داده است، افزود: بدیهی است با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشاف انجام می‌شود، احتمال دستیابی به حجم‌های بالاتری از ذخایر نیز وجود دارد.

وزیر نفت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا است و اضافه شدن این ذخایر می‌تواند کمک خوبی به پوشش ناترازی‌های موجود در سال‌های آتی کند که دستاورد عظیمی است و جا دارد همین‌جا از همه همکارانم که در این حوزه فعالیت کردند، تشکر و این دستاورد را به مردم ایران تقدیم کنم.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: ذخایر نفت و گاز ، وزیر نفت
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
بنفع شماها چ سودی برا ملت داره؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خبر خوش برای آقا زاده ها ورانتخواران چه ربطش به ما
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
کلا نفتی که تو جیب اقا زاده ها میره نمیخوایم
رانت و پارتی در استخدامیهای خصولتیهای نفتی بیداد میکنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خوش به حال چین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۵۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
جناب پاک نژاد. بازنشستگان کد23صندوق نفت شرایط خوبی ندارند کی قرار است به این سرمایه های نفت توجه بفرمایید
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چه فایده وقتی نمیشه فروخت
چه فایده وقتی پولش برای پیشرفت مردم و کشور هزینه نمیشود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بنازم به کشورم با منابع طبیعی بسیار
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
مبارک چین کومونیستی و مردم بزرگوارش و مسئولان و افراد سهمیه ای مفت خورو خانوادهاشون و...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۴۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
تبریک به اونایی بگو که بهره واقعی میبرن وگرنه ۱۰۰برابر اینم کشف بشه کمکی به مردم نمیکنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
که چی. ما برق پاک بدون آلودگی می‌خواهیم. یعنی برقی که از انرژی هسته‌ای باشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
انشالله این ذخیره نفتی که تازه کشف شده دست کاسبان تحریم و اختلاسگران نیوفته فقط حق ملت ایران باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
با این مسئولان ایران طلای خالص هم باشه فایده ای نداره .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
باید چینی ها خوشحال باشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خوب آیا تغییری در زندگی و اقتصاد ما ایجاد میکنه به والله خیر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
بازم فردا کمبود داریم
۰
۱
پاسخ دادن
