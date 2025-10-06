باشگاه خبرنگاران جوان- مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از کشف یک غار تاریخی با پیشینه بیش از پنج قرن در شهرستان خاش این استان خبر دادند.
این یافته میتواند یکی از مهمترین کشفهای باستانشناختی اخیر در شمال شرق کشور باشد و به شناخت تمدنهای کهن زرتشتی کمک شایانی کند.
محمد عارف فاروقی، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، گفت: «این غار در منطقه کجگردن بهصورت تصادفی کشف شد، زمانی که باشندگان محل برای کارهای ساختمانی در حال کندن تپهای خاکی بودند.»
وی افزود که بررسیهای اولیه نشان میدهد این غار احتمالاً به دوران پیش از اسلام و عصر زرتشتیان بازمیگردد. از داخل غار، پارچههای سفالی و شمعدانهای سنگی بهدست آمده و تحقیقات علمی برای تأیید دقیقتر ادامه دارد.