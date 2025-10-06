باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا میرحیدری در جریان دیدار مردمی به مناسبت هفته فراجا، با اشاره به نقش سامانه ۱۹۷ در دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان، اظهار داشت: سامانه ۱۹۷ از سال ۱۳۷۸ به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نیروی انتظامی راهاندازی شده و ارتقای رضایتمندی عمومی، اولویت اصلی این سامانه است.»
وی با اشاره به ثبت ۱۱ هزار تماس در ششماهه نخست امسال افزود: این حجم از ارتباطگیری نشاندهنده سطح بالای مشارکت و اعتماد شهروندان قمی به فرآیندهای نظارتی پلیس است.
فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کاهش قابل توجه شکایات و انتقادات نسبت به عملکرد پلیس خبر داد و گفت: «در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شکایات مردمی ۲۳ درصد و انتقادات ۴۰ درصد کاهش یافته است.»
میرحیدری با اشاره به محورهای اصلی تماسهای مردمی، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطرحشده مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی بوده که توسط پلیس راهور با دقت و سرعت پیگیری میشود.
وی در پایان بر استمرار دیدارهای مردمی در مناسبتهای مختلف تأکید کرد و گفت: برنامههای ملاقات عمومی با شهروندان به صورت هفتگی در قم، شهرستانها و نواحی مختلف استان برگزار میشود.