مدیرکل کمیته امداد استان تهران برنامه‌های این نهاد به مناسبت «هفته فرهنگی تهران» را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدابوالفضل پرپنچی با اعلام جزئیات برنامه‌های هفته فرهنگی تهران، اظهار کرد: کمیته امداد استان تهران با بهره‌گیری از فرصت هفته فرهنگی تهران، برنامه‌های متنوعی را برای خدمت رسانی بیشتر به جامعه هدف تحت حمایت خود تدارک دیده است.

وی مهم‌ترین بخش این برنامه‌ها را برپایی غرفه‌های عرضه محصولات و صنایع‌دستی مددجویان در برخی فرهنگسرا‌ها و پارک‌های شهر تهران عنوان کرد و افزود: این غرفه‌ها با شعار «حمایت از تولید ملی» فعال خواهند بود و شهروندان می‌توانند انواع محصولات غذایی، صنایع‌دستی و هنری، پوشاک، گل و گیاه، مواد غذایی تولیدشده توسط مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد را به صورت مستقیم و با قیمت مناسب خریداری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه به برنامه‌های فرهنگی اختصاص یافته در این هفته اشاره کرد و تصریح کرد: در این راستا، اردو‌های یک‌روزه خانوادگی برای تماشای تئاتر، اردوی دو روزه در قالب طرح «یاس» با محوریت امداد و نجات در منطقه فشم، و همچنین برگزاری مرحله استانی و انتخابی جشنواره سرود کمیته امداد در شهر تهران پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت سبک زندگی ایرانی و اسلامی و همچنین مسابقات فرهنگی با موضوع «تهران؛ شهر مهربانی» و اهدای جوایز به برگزیدگان، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام است.

پرپنچی در توضیح اهداف این اقدامات گفت: این برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلی کمیته امداد مبنی بر ترویج فرهنگ ایثار و گذشت، تقویت روحیه نشاط و خودباوری در بین مددجویان و نیز معرفی دستاورد‌های اشتغال‌زایی و خودکفایی این نهاد انجام می‌پذیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان از تمامی شهروندان تهرانی دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در غرفه‌های مجریان طرح‌های اشتغال، در تحقق هرچه بیشتر اهداف والای این هفته فرهنگی در حمایت از جامعه هدف کمیته امداد ، مشارکت فعالانه داشته باشند.

