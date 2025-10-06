باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو اطلاعیۀ تاریخ هفتم مهر به اطلاع متقاضیان نامنویسی در پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۴ میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۱۴) برای نام نویسی اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۲۱ مهر نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه ثبتنام و مندرجات آن، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.