دفتر دادستانی گرجستان اعلام کرد که پنج نفر در پی اعتراضات در تفلیس پس از انتخابات محلی متهم شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر دادستانی گرجستان روز دوشنبه اعلام کرد که پنج نفر به اتهام سازماندهی و رهبری خشونت گروهی، تلاش برای تصرف یک مرکز استراتژیک و درخواست سرنگونی دولت ایالتی پس از اعتراضات در تفلیس پس از انتخابات محلی متهم شده‌اند.

طبق این بیانیه، پاتا بورچولادزه، مورتاز زودلاوا، ایراکلی نادیرادزه، پاتا مانجگالادزه و لاشا بریدزه ظاهراً اقدامات خشونت‌آمیز روز شنبه با هدف حمله به ساختمان ریاست جمهوری را رهبری کرده‌اند. این گروه متهم به تشویق شهروندان به «شرکت در انقلاب» و تلاش برای تغییر اجباری نظم قانون اساسی گرجستان است.

دفتر دادستانی گرجستان اعلام کرد که مظنونین، معترضان را در میدان آزادی جمع کرده و سپس به سمت ساختمان ریاست جمهوری راهپیمایی کردند. در آنجا ظاهراً به نرده‌ها آسیب رسانده و با سنگ و اشیاء سنگین به مأموران اجرای قانون حمله کردند.

هر پنج مظنون بلافاصله پس از درگیری‌ها دستگیر و طبق چندین ماده از قانون جزای گرجستان که مجازات حبس تا نه سال را در پی دارد، متهم شدند.

تحقیقات برای شناسایی سایر افرادی که گفته می‌شود در این ناآرامی‌ها دست داشته‌اند، ادامه دارد.

ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان پیش از این معترضان را به تلاش برای سرنگونی دولت متهم کرده بود، زیرا حزب حاکم رویای گرجستان در انتخابات محلی پیروزی چشمگیری را اعلام کرد.

او همچنین از سفیر اتحادیه اروپا خواست که این ناآرامی‌ها را محکوم کند و گفت کسانی که پشت این تلاش ناموفق بودند «از مسئولیت فرار نخواهند کرد.»

اعتراضات علیه دولت از سال گذشته در گرجستان ادامه داشته است، در حالی که مخالفان اتهامات تقلب در انتخابات و تنش فزاینده بین حزب حاکم و دیپلمات‌های غربی را مطرح کرده‌اند.

منبع: آناتولی

