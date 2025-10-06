فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از اجرای طرح آرامش در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۲ خرده فروش مواد مخدر و ۳۳ معتاد دستگیر و جمع آوری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سعید مهدوی فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در راستای اجرای این طرح، ماموران با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند ۱۲ خرده فروش مواد مخدر را شاسایی و در چند عملیات هماهنگ دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در این طرح ۵ کیلو ۲۷۶ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۳ قاچاقچی و ۳۳ نفر معتاد نیز در سطح شهرستان جمع آوری که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

برچسب ها: مواد مخدر ، سوداگران مرگ
خبرهای مرتبط
کشف مواد مخدر از سوداگران مرگ در جویبار
کشف ۲ تن و ۶۴۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران
زمین‌گیر شدن سوداگر مرگ در بابل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران
آمل، خاستگاه پرتقال مرغوب؛ پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تنی
جابجایی بیش از ۹ میلیون تن کالا از مازندران
توقف تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی در سوادکوه
برگزاری دومین جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده ساری
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد
نجات ۱۵ نوزاد در بابل؛ طرح «نَفَس» امید دوباره بخشید
اجرای طرح آرامش در سوادکوه
آخرین اخبار
اجرای طرح آرامش در سوادکوه
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
نجات ۱۵ نوزاد در بابل؛ طرح «نَفَس» امید دوباره بخشید
کشف لندکروز ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد
جابجایی بیش از ۹ میلیون تن کالا از مازندران
آمل، خاستگاه پرتقال مرغوب؛ پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تنی
توقف تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی در سوادکوه
برگزاری دومین جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده ساری
برداشت نارنگی نوبرانه در مازندران
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» در ساری برگزار شد