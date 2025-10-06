فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از اجرای طرح آرامش در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۲ خرده فروش مواد مخدر و ۳۳ معتاد دستگیر و جمع آوری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سعید مهدوی فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در راستای اجرای این طرح، ماموران با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند ۱۲ خرده فروش مواد مخدر را شاسایی و در چند عملیات هماهنگ دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در این طرح ۵ کیلو ۲۷۶ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۳ قاچاقچی و ۳۳ نفر معتاد نیز در سطح شهرستان جمع آوری که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.