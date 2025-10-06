باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و نهمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، و با حضور سایر اعضا برگزار شد. در این نشست، پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست دانشگاه، بیژن رنجبر با موافقت اکثریت اعضای هیأت امنا، به عنوان گزینه پیشنهادی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.

رنجبر دارای دکتری تخصصی بیوفیزیک و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است و در گروه‌های بیوفیزیک و نانو بیوتکنولوژی این دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول است. وی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده داشته و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

پس از شهادت محمدمهدی طهرانچی، رنجبر مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت. پیش از آن، وی سوابق متعددی در این دانشگاه داشته است از جمله: قائم‌مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور علمی، معاون پژوهشی و فناوری، رئیس پژوهشگاه مرکزی، رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی، نایب رئیس هیات‌های ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده رئیس هیات موسس و هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی و …

سوابق ملی و علمی رنجبر شامل ریاست کارگروه علمی علوم پایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت دبیر شورای عالی زیست‌فناوری کشور، ریاست کمیته نظام مدیریت سند دانشگاه اسلامی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری و راهبری اقدامات مرجعیت‌ساز علمی دانشگاه آزاد، ستاد‌های علوم و فناوری‌های اقتدارآفرین و حمایت از پژوهش‌های ناب اکتشافی، عضویت پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت کمیته فناوری‌های همگرای NBIC (نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات و علوم شناختی) فرهنگستان علوم پزشکی است.

رنجبر استاد نمونه کشوری و برگزیده بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین در دانشگاه تربیت مدرس در دو نوبت به عنوان استاد نمونه انتخاب شده و در سال ۱۳۹۹ به عنوان برگزیده منتخب گروه علمی علوم پایه جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

رنجبر پژوهشگر برتر در چندین سال مختلف بوده و همکار اصلی طرح‌های پژوهشی برنده جایزه دوم و سوم بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۹ است. همچنین دانشجوی نمونه دفتر سرپرستی دانشجویان در روسیه، روسیه سفید، اوکراین و مسکو نیز بوده است.

او رنجبر دارای بیش از ۲۰۰ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی است و بیش از ۱۵۰ مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی در کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارسال و ارائه کرده است. او همچنین ۸ طرح تحقیقاتی را اجرا کرده است.

از جمله سوابق برجسته رنجبر می‌توان به عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، عضویت در شورای سیاست‌گذاری نظام ایده‌ها و نیاز‌ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت در کمیته سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست کارگروه تخصصی زیست‌فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

وی همچنین عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

رنجبر دارای ۱۴ تولید فناورانه است که از آن جمله تولید انبوه محلول نانوسامانه هیبریدی ضدعفونی مورد تأیید سازمان غذا و دارو می‌باشد. همچنین او دارای ۴ ثبت اختراع و ۹ مورد کشف و ثبت ژن است.

رنجبر در حوزه تألیف و ترجمه نیز فعال است و کتاب‌هایی همچون «مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک، پروتئین‌ها، اسید‌های نوکلئیک و طیف‌سنجی» (انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ چهارم ۱۴۰۲)، «طیف‌سنجی جرمی در بیوشیمی و بیوفیزیک» (انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۹)، «بیوشیمی فیزیک» (انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۲)، «نسل سوم همگرایی، دانش، فناوری و جامعه» (گردآوری و ترجمه، فرهنگستان علوم پزشکی)، و کتاب‌های «بیوفیزیک» به‌صورت همکار مولف در انتشارات سنجش و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تألیف و منتشر کرده است.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی