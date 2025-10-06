معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: برای ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مزاحم و آلاینده این شهر از سوی واحد تشخیص مزاحمت این معاونت اخطاریه صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _یعقوب انصاری گفت: در راستای اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و با هدف صیانت از حقوق عمومی و حفظ آرامش شهری، ۵۶۰ واحد صنفی متخلف که پس از دریافت اخطاریههای قانونی و تذکرات کتبی و شفاهی مکرر نسبت به رفع تخلف اقدام نکرده بودند توسط معاونتهای محیط زیست و خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز پلمب شدند.
وی با بیان اینکه پلمب این واحدها پس از طی تمامی مراحل قانونی انجام شده است اظهار کرد: هدف از این اقدام برخورد سلبی با اصناف نبوده، بلکه ایجاد نظم شهری، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، رفع مزاحمت برای ساکنان و صیانت از سلامت عمومی شهروندان است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: شهرداری با داشتن رویکرد تعاملی با اصناف، اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان را در اولویت قرار داده و اقدامات نظارتی و قانونی در این زمینه را با هدف ارتقای آرامش، سلامت و رضایت عمومی شهروندان با جدیت انجام میدهد.
انصاری با اشاره به ادامه اجرای طرح مقابله با سد معبر در سطح شهر، ادامه داد: در ماههای اخیر ۱۱۴ دستگاه خودروی وانت بار متخلف که معابر را مسدود کرده بودند جمعآوری و به پارکینگ هدایت شد.
وی یادآوری کرد: رفع سد معبر و جلوگیری از تخلفات شهری از اصلیترین مطالبات شهروندان تبریز است و در این راستا، معاونتهای محیط زیست و خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری به صورت مستمر و روزانه فعالیت میکنند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: سد معبر خودرویی از عوامل اصلی ترافیک در معابر شهر بوده و مقابله با آن نیازمند همکاری سایر ادارات و دستگاههای ذیربط است تا این معضل از سطح شهر رفع شود.
انصاری با تاکید بر اینکه شهرداری در راستای توجه ویژه به حقوق عمومی در برخورد با متخلفان هیچگونه اغماضی نمیکند، ادامه داد: در این راستا ۲۹۰ مورد سد معبر مغازهها جمعآوری، ۵۵۰ مورد سد معبر ثابت، رفع و حدود ۲ هزار مورد تابلو، پلاکارد و پرچمهای ساحلی نیز از سطح شهر جمعآوری شد.
منبع:ایرنا