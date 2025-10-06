باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد علی محی‌الدین، فعال تونسی که پس از بازداشت غیرقانونی از سوی رژیم تروریستی اسرائیل در «ناوگان جهانی صمود»، اکنون آزاد شده است، اظهار داشت که او و دیگر شرکت‌کنندگان مورد خشونت و گرسنگی قرار گرفتند و مجبور شدند از آب فاضلاب بنوشند.

محی‌الدین، فرمانده کشتی «آمستردام»، این اظهارات را شامگاه یکشنبه در فرودگاه بین‌المللی تونس-قرطاج در پایتخت این کشور، پس از اخراج از رژیم تروریستی اسرائیل، در گفت‌و‌گو با رسانه‌های تونسی بیان کرد.

شامگاه یکشنبه، ۱۰ فعال تونسی از مجموع ۲۵ شرکت‌کننده در ناوگان صمود، پس از آزادی از زندان رژیم تروریستی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی قرطاج رسیدند. آنها در جریان تلاش برای شکستن محاصره غزه و رساندن کمک به فلسطینیان، توسط این رژیم تروریستی بازداشت شده بودند.

فعالان تونسی آزاد شده عبارتند از: محمد علی محی‌الدین، عزیز ملیانی، نورالدین سلواج، عبدالله المسعودی، حسام الدین الرمادی، زیاد جاب‌الله، حمزه بوزویده، محمد مراد، انیس العباسی و لطفی الحجی.

محی‌الدین گفت: «سفر بازجویی توسط ارتش اسرائیل بسیار خسته‌کننده و طولانی بود. اسرائیلی‌ها فاقد انسانیت هستند؛ آنها هر روز یک تکه نان کوچک برای صبحانه و یک تکه نان کوچک به عنوان وعده دوم به فعالان ناوگان صمود می‌دادند، اما آب مصرفی از فاضلاب بود.»

او ادامه داد: «هنگامی که به آنها گفتم ما در قالب موج‌های پی در پی به غزه خواهیم آمد، مورد خشونت قرار گرفتم. باید تلاش کنیم تا در اسرع وقت به غزه بازگردیم، و باید این تجربه هر یک یا دو ماه یکبار تکرار شود.»

محی‌الدین سربازان اسرائیلی را ضعیف توصیف کرد و گفت: «رژیم صهیونیستی (اسرائیل) از خانه عنکبوت سست‌تر است و سربازان آنها برای کار در دریا صلاحیت ندارند؛ من دیدم که آنها در کشتی استفراغ می‌کردند.»

منبع: آناتولی